Barcelona aprueba culminar la conexión del tranvía reformando la Diagonal en tres años y medio

El Ayuntamiento de Barcelona ha concedido la aprobación definitiva este martes para reformar la avenida Diagonal entre el paseo de Sant Joan y hasta el límite de la plaza Francesc Macià con la avenida de Sarrià para culminar la conexión de la red de tranvía. El plan contempla que las obras duren 40 meses, lo que equivale a tres años y cuatro meses. El PSC, Barcelona en Comú y ERC han votado a favor, mientras que Junts, PP y Vox se han opuesto.

El proyecto debe dar continuidad al alargamiento de las vías entre Glòries y la plaza Jacint Verdaguer, un tramo que se construyó entre 2022 y 2024. La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha manifestado que la “tan deseada conexión” de los dos circuitos desligados del tranvía de Barcelona y los municipios colindantes es una reforma “estratégica”. Contempla acompañarse plantando más vegetación y renovando el carril bici de la Diagonal. En paralelo a la prolongación de la vía férrea en superficie, se desdoblará el colector entre Sant Joan y Francesc Macià para hacer frente al riesgo de inundaciones por lluvias torrenciales. Todos los partidos han respaldado remodelar la canalización, excepto Vox, que se ha abstenido.

A su vez, Bonet ha explicado que la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) aprobará la estructura ferroviaria de la ampliación del tranvía en abril. Aparte, quedará acordar el convenio de financiación con la Generalitat para costear la operación. Se prevé que la inversión total se eleve a 53 millones de euros para la reurbanización entre Sant Joan y la avenida de Sarrià. Se sumarán otros 62 millones para la renovación del colector. La Generalitat debe aportar 80 millones de euros.

Acortar plazos

Guille López (Barcelona en Comú) ha recordado que su formación siempre ha respaldado la unificación del Trambaix y el Trambesòs para reducir el tráfico del vehículo privado. En todo caso, ha opinado que el gobierno del alcalde Jaume Collboni “va tarde” y que "ha sido un mandato perdido para el tranvía". La conexión “se debería haber impulsado a principios del mandato, no tres años después”, ha reprochado López, que ha considerado “negligente que el gobierno haya aplazado esta decisión” y que la finalización se posponga "a finales del mandato que viene".

Durante el período de presentación de alegaciones, los Comuns abogaron por reducir el plazo de ejecución de las obras a 27 meses. Bonet ha replicado que el calendario de obras ya se ha compactado para limitarlo a 40 meses y ha augurado que se hará “de forma segura pero más rápida que en el otro tramo”, lo que ha reprochado a BComú.

En la bancada de los contrarios al plan, Junts ha juzgado que la última fase para unir los tranvías es una obra de “gran alcance que hipotecará la Diagonal durante muchos años”. El PP ha reprochado que la Diagonal se convierta en “el laboratorio de una apuesta ideológica que divide a la ciudad”. Vox ha reprobado que la ampliación será un derroche y ha juzgado que el tranvía es “obsoleto”.