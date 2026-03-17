Barcelona aprueba por amplia mayoría el futuro Museo Thyssen con “ajustes importantes"

El Ayuntamiento de Barcelona ha dado luz verde este martes en la comisión municipal de Urbanismo para que el futuro Museo Thyssen se instale en el palacio Marcet, sede del desaparecido cine Comedia en la esquina del paseo de Gràcia con la Gran Via. No ha habido sorpresas en la votación de la aprobación provisional para modificar el planeamiento, que las dos principales fuerzas del consistorio -PSC y Junts- han apoyado mediante el plan que han pactado y al que unido el respaldo del PP y Vox. A su vez, Barcelona en Comú y ERC han votado en contra.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha expresado que el proyecto es “una apuesta clara” para posicionar a Barcelona como “capital cultural” y reforzará “un eje significativo” de la ciudad. La socialista ha afirmado que las modificaciones incorporadas al plan presentado por los promotores de la futura pinacoteca permiten “conservar, rehabilitar y ampliar un patrimonio único y ponerlo a disposición de la vida cultural y social” de Barcelona.

Bonet ha augurado que el Thyssen se convertirá en “uno de los museos de arte de referencia de Barcelona” y ha destacado que se han incluido “ajustes importantes que refuerzan la coherencia patrimonial y urbanística” del proyecto. En ese sentido, ha subrayado que el promotor no agotará la edificabilidad concedida y requerirá 600 metros cuadrados menos de la superficie para construir que se le otorga. El museo no incrementará el techo del palacio, pese al volumen que se adherirá para ganar plantas sobre el edificio original, que está protegido como patrimonio a conservar.

También ha enfatizado que el restaurante y la tienda del Museo Thyssen ocupará un 16% de la superficie destinada a usos complementarios, pese a que podría abarcar hasta un 25%. El concejal Damià Calvet (Junts) ha dicho que los cambios pactados entre el PSC y Junts “van en la buena dirección”, con un “programa cultural más potente”, y “tienen interés público” para “limitar usos complementarios y hacerlos exclusivos”. En esa línea, el restaurante del futuro Thyssen no abrirá a pie de calle y será de acceso restringido a los espectadores de la pinacoteca. Por su parte, PP y Vox han considerado que la sucursal barcelonesa del Thyssen reforzará la oferta cultural de la ciudad.

Aviso por la saturación

En la bancada contraria, Pau Gonzàlez (BComú) ha opinado que la modificación trazada por los socialistas y Junts es una “solución insuficiente” y ha alertado del incremento de la “saturación” que puede provocar en el centro de Barcelona. Ha calculado que quizá atraiga un millón más de personas al paseo de Gràcia y su entorno. “¿Qué gestión se hará de ese espacio de gran afluencia?”, ha planteado.

Por su parte, Eva Baró (ERC) ha matizado que el voto contrario de los republicanos “no es contrario al museo y la cultura”. “La colección Thyssen puede tener cabida en Barcelona, el problema es dónde se hace y a qué precio”, ha advertido.

Baró ha cuestionado la ‘remunta’ prevista en un edificio catalogado y una zona de especial protección patrimonial. Ha aventurado que puede transmutar el perfil de una esquina conocida de la ciudad y ha juzgado contradictorio que en las nuevas plantas de edificación se reserve una “parte significativa” a un restaurante y un bar. “¿Estamos haciendo un museo o una operación inmobiliaria con una capa cultural por encima en una de las zonas más masificadas de la ciudad? Se necesitan proyectos culturales, peor no a costa de los vecinos, el patrimonio y las normas urbanísticas, que deben ser iguales para todos”, ha esgrimido la republicana.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado otra modificación de planeamiento en el centro de la ciudad para remodelar el interior del centro comercial El Triangle, en la plaza Catalunya. El fondo inmobiliario Deka -propietario del inmueble- ha introducido cambios en su propósito de remodelar el establecimiento para unificar tiendas y permitir que se asentara un gran operador, que llevó a que la tienda de FNAC abandonara el espacio para trasladarse a la Rambla. Ahora la propuesta pasa por segmentar la macrotienda proyectada en tres comercios y remodelar un cuarto, como informó EL PERIÓDICO. El PSC, Junts, PP y Vox han votado a favor, mientras que BComú y ERC se han abstenido.