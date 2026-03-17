SOS de una entidad que atiende a mujeres sin hogar drogodependientes por riesgo de perder su local en Barcelona

La entidad Metzineres atiende en un local del Raval, en Barcelona, a unas 60 mujeres al día que viven en la calle, consumen drogas y han sufrido maltrato. La organización ha auxiliado a un total de 647 participantes y su trayectoria durante casi una década se juzga imprescindible para acompañar y aliviar a un colectivo especialmente vulnerable, con dificultades para incorporarse al circuito habitual de la reducción de daños por drogodependencia. No obstante, la cooperativa ha advertido de que tendrá que abandonar los bajos en los que está instalada en la calle Lluna en junio, dado que el propietario del inmueble no le renueva el contrato por unas reformas que planea en el inmueble. Ante la alerta, el ayuntamiento asegura que busca la fórmula para que Metzineres prosiga su labor.

Barcelona en Comú y ERC han expuesto la situación angustiosa de la entidad en la comisión municipal de derechos sociales y han urgido al gobierno del alcalde Jaume Collboni a adquirir el espacio donde está arrendada. El PSC ha replicado que las condiciones para ejercer una compra preferente a través del principio del tanteo y retracto no permiten de entrada hacerse con la propiedad. En todo caso, ha afirmado que se buscan alternativas para que la contribución de la organización no se vea en riesgo.

“Hay unos criterios para decidir la compra de un local y los análisis nos dicen que no sería posible”, ha asegurado la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Raquel Gil, que se ha comprometido a volver a examinar una eventual adquisición. A su vez, ha explicado que el distrito de Ciutat Vella “trabaja en la búsqueda de un local” para Metzineres, de quien ha reconocido su trabajo “con un colectivo que necesita una mirada muy determinada y al que le cuesta encontrar otras soluciones”. También ha comentado que se está mediando con el dueño de la finca “per poder alargar el alquiler mientras no se encuentre una solución definitiva”.

La concejala Eva Baró (ERC) ha rebatido que existan requisitos para el tanteo y retracto que imposibiliten pujar por el espacio. “Vuelvan a revisarlo, este proyecto se debe salvar”, ha apremiado la republicana, que ha remachado: “Es un problema resoluble y la solución es viable, busquen otra si no les gusta”. La edila Jess González (BComú) ha remarcado que “si el local cierra, las mujeres que atiende se verán abocadas a quedarse en la calle”. “No está en riesgo un alquiler y cuatro paredes, sino un dispositivo clave de atención a las violencias machistas”, ha alertado.

Estrategia ante el ‘chemsex’

Por otro lado, Junts ha rogado al ayuntamiento una estrategia de salud pública frente al fenómeno del ‘chemsex’, que mezcla el consumo de droga con relaciones sexuales de larga duración. El 20% de los hombres que tienen sexo con otros hombres practican el ‘chemsex’ y existen tres meses de espera para recibir auxilio de unidades especializadas, como EL PERIÓDICO ha informado.

“Es un reto de salud pública emergente”, ha observado la edila Titon Laïlla (Junts), que ha reclamado medidas de “prevención, sensibilización e información” para las personas expuestas a este fenómeno, “sin criminalizar ni estigmatizar prácticas”. La concejala de salud, Marta Villanueva (PSC), ha respondido que Barcelona está desplegando una estrategia sobre el ‘chemsex’ desde el año pasado y que debe concluir en 2028. Ha dicho compartir la “misma preocupación”: “Se necesita de una mirada abierta y no estigmatizadora, que ponga el foco en que hay riesgo sobre la salud, por mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual, impacto sobre la salud mental y desarrollo de adicciones”.