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Joya modernista

Barcelona da tres meses a Núñez i Navarro para retocar el plan que permita abrir la Casa Lleó i Morera al público

El ayuntamiento detecta insuficiencias en aspectos de movilidad, medio ambiente y normas urbanísticas que juzga "enmendables" antes de autorizar la reapertura del edificio del siglo XIX situado en el paseo de Gràcia

Barcelona da luz verde inicial a la apertura al público de la modernista Casa Lleó i Morera de paseo de Gràcia

La Casa Lleó i Morera, en el paseo de Gràcia, en Barcelona.

La Casa Lleó i Morera, en el paseo de Gràcia, en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Jordi Ribalaygue

Jordi Ribalaygue

Barcelona
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El Ayuntamiento de Barcelona concede tres meses a la constructora Núñez i Navarro para que modifique el plan que ha de permitir que la modernista Casa Lleó i Morera, en el paseo de Gràcia, abra al público. Tras años de tira y aflojas por discrepancias sobre cómo hacer que el inmueble construido en el siglo XIX sea accesible para personas con movilidad reducida, el gobierno del alcalde Jaume Collboni otorgó la aprobación inicial a la apertura de la única finca cerrada de la conocida como ‘Manzana de la discordia’ en noviembre pasado. No obstante, la tramitación ha encallado ahora por los cambios que los servicios técnicos municipales instan a introducir en el proyecto antes de que entre en vigor y se pueda ejecutar con la correspondiente licencia de obras.

El gerente de Urbanismo, David Martínez, ha explicado durante la comisión municipal de este martes que el trámite para adjudicar el aval final al plan de Núñez y Navarro debe detenerse por “varias deficiencias” observadas en el documento aprobado inicialmente. El responsable municipal ha observado que todas son “enmendables”, por lo que ha venido a decir que no debe estar en riesgo la reapertura de la joya modernista, que fue accesible de forma limitada entre 2014 y 2016.

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Eso sí, el promotor tiene ahora 90 días de margen para subsanar deficiencias en el plan. De no hacerlo, el expediente se archivará y, a la postre, se abortará la remodelación de la Casa Lleó i Morera como museo y sala expositiva. El gerente ha especificado que los informes emitidos durante la tramitación han advertido aspectos a corregir referidos a “normas urbanísticas, documentación gráfica, movilidad, medio ambiente y de coherencia interna del documento”. Todos los partidos han votado a favor de dejar la aprobación definitiva en suspenso hasta que Núñez i Navarro revise el contenido de su propuesta.

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