La ampliación de DFactory en Barcelona prevé crear 1.500 empleos directos para acelerar el desarrollo de la tecnología industrial a partir de 2027

Barcelona busca desde hace tiempo diversificar su economía más allá del turismo abriéndose paso a nueva actividad que pueda aportar valor añadido. Uno de los proyectos que pretenden responder a este objetivo es DFactory, el centro dedicado al impulso tecnológico y la digitalización de la industria, nacido en la Zona Franca. Abrió sus puertas a finales de 2021, y en un goteo incesante ha ido sumando empresas que han querido desarrollar aquí sus proyectos de transformación industrial.

Tanto es así que en poco tiempo sus 17.000 metros cuadrados han quedado pequeños. Este martes, el acto de colocación de la primera piedra ha puesto en marcha ya sobre el terreno su ampliación. El futuro DFactory, que prevé acabar las obras en 2026 para recibir a las primeras empresas a inicios de 2027, se mueve en otro rango de magnitudes: triplicará su superficie hasta los 60.000 metros cuadrados, y de los 300 puestos de trabajo actuales prevé pasar a los 1.500 directos y cerca de 5.000 indirectos.

Un robot da la bienvenida a los asistentes al acto de colocación de la primera piedra de la ampliación del DFactory Barcelona Zona Franca. / Gerard Escaich Folch / ACN

"Proyecto transformador"

No se trata de "cualquier tipo de puesto de trabajo", sino de aquellos que "generan valor por sí mismos", ha subrayado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha calificado DFactory como "uno de los proyectos transformadores más importantes" de la capital catalana, para que "la gente viva mejor y pueda ganarse mejor la vida".

Actualmente, DFactory alberga 44 empresas vinculadas a ámbitos como la robótica, la sensórica, la inteligencia artificial, la manufactura avanzada, la impresión 3D, la realidad virtual y aumentada, el blockchain, la ciberseguridad y la nanotecnología. "Estamos construyendo un proyecto estratégico, único en el mundo, que sigue creciendo para consolidar Barcelona como referente de la nueva industria", ha afirmado el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro.

Cuatro edificios

La ampliación de DFactory, en la que se invertirán 50 millones de euros, supondrá elevar cuatro nuevos edificios. Los promotores del proyecto destacan precisamente el edificio Cub, de 1.100 metros cuadrados, destinado a grandes eventos internacionales relacionados con la industria 4.0 y la nueva economía. Otros dos edificios dedicarán su planta baja a la fabricación, mientras que tendrán tres plantas más que acogerán laboratorios, centros tecnológicos y oficinas. Según el Consorci de la Zona Franca, con los nuevos espacios se prevé atraer empresas innovadoras, favorecer la generación de proyectos conjuntos y nuevas líneas de investigación aplicada. "Aquí hacemos posible que empresas, tecnología, talento, universidades e instituciones colaboren para que la innovación ocurra de verdad", ha afirmado Blanca Sorigué, directora general del CZFB.

Terrenos en los que se elevará la ampliación de DFactory en la Zona Franca. / Gerard Escaich Folch / ACN

Tecnología de la salud

Su ubicación en los antiguos terrenos que ocupaba Seat demuestra que "la industria no desaparece, sino que se transforma", en "un espacio históricamente ligado a la producción industrial en un referente de la industria 4.0, capaz de atraer inversión, talento y empleo cualificado", ha destacado el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.

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En este sentido, además de los sectores tradicionales de la industria 4.0, la ampliación de DFactory Barcelona apuesta por atraer empresas tecnológicas vinculadas al ámbito de la salud, la alimentación y la agroindustria avanzada, al considerarlos "clave de la nueva economía y estrechamente relacionados con la calidad de vida y la sostenibilidad".