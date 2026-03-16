Los 46 carruajes históricos de Barcelona que FCC guarda en Vall d'Hebron y que podrían verse en el futuro Museo del Transporte

Jaume Pérez lleva 10 años como encargado de los 46 carruajes de caballos que Fomento de Contrucciones y Contratas (FCC) guarda en una sala, el Museo de Carruajes, en la plaza de Josep Pallach, en el barrio de la Vall d'Hebron del distrito de Horta-Guinardó. Un pedazo de historia de la movilidad de Barcelona que en estos momentos solo tiene a Pérez para observarla. Antes que suyo, este empleo fue de su padre y antes, de su abuelo. El ahora encargado empezó a familiarizarse con estos vehículos acompañando a su abuelo. Y ahora le toca a él ser su guardián.

Se trata de un tesoro que requiere mantenimiento, cuidado, y Jaume Pérez es la única persona que se lo procura: hace una década que se acabaron las visitas al museo de FCC.. Entre otras cosas, porque el espacio no reúne las características de seguridad necesarias.

La labor de Pérez es ingente y solitaria. Tiene calculado que tarda un año entero en cuidar y limpiar el conjunto de los 46 carruajes, sobre los que este lunes ha dado explicaciones detalladas que dan cuenta hasta qué punto conoce este peculiar parque móvil.

Un carruaje que podía convertirse en descapotable. / El Periódico

Basuras, obra y paseo

De los 46 carruajes, 10 se utilizaron para labores de limpieza en Barcelona, riego de agua y para la recogida de basuras; nueve, para obras, y el resto, para paseo. Si Pérez se ha podido explicar en público es porque miembros de la Associació Coordinadora Pro Museu del Transport lo han propiciado. La entidad, en nombre de la cual este lunes estaban allí Ferran Armengol, Manuel Marina, Joaquim Borràs y Roser Nogués, ha montado una visita al recinto de FCC para que algunos medios y algunos concejales –han hecho acto de presencia ediles de de Junts, ERC, el PP y Vox- vieran esa parte de patrimonio histórico de la ciudad que podría engrosar el museo del transporte, una iniciativa que, ahora, tras mucho tiempo dando la callada por respuesta, el Ayuntamiento de la capital catalana trata como un proyecto en el que está implicado, con un destino físico incluido, en losa de la Vall d’Hebron, a un kilómetro y medio del museo de FCC.

Algunos de los carruajes guardados en el local de la plaza de Josep Pallach, este lunes. / El Periódico

Un emplazamiento que no agrada a los promotores del Museo del Transporte, que semanas atrás cargaron contra esta opción. Ellos insisten en que la instalación museística tiene que estar en el recinto de la Fira, junto a plaza de Espanya, y en concreto en el Palacio de Comunicaciones, que albergó una muestra sobre vehículos en la Exposición Internacional de 1929 que organizó Barcelona.

El recorrido

Los promotores del museo han subrayado que aunque ellos hayan mediado para la visita, es el ayuntamiento el que debe llegar, si llega el caso, a un posible acuerdo con FCC para hacerse cargo de todo el material que hay en la plaza de Josep Pallach. Jaume Pérez ha hecho un recorrido concienzudo con explicaciones detalladas sobre la colección, que tiene unos 60 años de antigüedad. Primero, ha relatado, se guardó en la Magòria, luego en un local de Fabra i Puig y desde 1998 está aquí, debajo de la Vall d’Hebron.

El primer carruaje mostrado ha sido el Coche americano, “también llamado araña o spider”, ha precisado Pérez, un coche deportivo en su época que tenía un problema: era frecuente que las ruedas se tocaran y volcaran. Después he enseñado un Cabriolé mallorquín, originario de Franca pero modificado para su uso balear. Como elementos destacados, una pieza saliente que evitaba salpicaduras y el contacto de las manos con las ruedas. Contaba con un pequeño volante lateral que fijaba un freno de mano.

Después le ha llegado el turno al Tonneau, de origen francés e inicialmente pequeño, “arrastrado por ponis”. Lo hicieron más lujoso posteriormente, ya pensado para el uso de caballos, ha precisado el guía.

Agua y basuras

Pérez ha mostrado un pequeño carro que servía para llevar agua a las obras, básicamente un barril sobre una estructura, y otro de tamaño también reducido que servía para recoger basura en la calles estrechas de Ciutat Vella: “Mi abuelo me contó que decían que el caballo se sabía tan bien el camino que prácticamente podía hacerlo solo”. Otra pieza destacable: un carromato arrastrado por hasta 12 mulas que podía llevar 20 toneladas de peso.

Pequeño vehículo a caballo creado para llevar agua a obras en curso. / El Periódico

Como hito del carromato, Pérez ha aludido a la vez que llevó una apisonadora hasta el Moll d’Espanya. El carromato fue construido para Fomento de Obras y Construcciones (FOCSA), creada en 1900 a partir de la sociedad Piera, Cortinas y Cia, y que se fusionó en 1992 con Construcciones y Contratas, a su vez nacida en 1944, y dio así lugar a FCC.

Entre los vehículos de limpieza y recorrido de basura que alberga el recinto de FCC figura uno cuyo conductor avisaba a los vecinos con una trompeta para que le llevaran los residuos. Quizá el carruaje más llamativo, por imponente, sea un camión regador de agua de aspecto casi militar.

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Pérez muestra un carro de recogida de basura pensado para calles estrechas de Ciutat Vella. / El Periódico

Todo este material merece sin duda que alguien lo visite, al margen de su cuidador solitario. Hasta hace una década, pasaban por aquí colegios, entre otros barceloneses. Es cuestión de tiempo que quede claro si estos carruajes podrán volver a ver la luz en ese Museo del Transporte pendiente, que por ahora no tiene emplazamiento definitivo ni fecha de creación prevista. Siempre existe el riesgo, dicen amantes de la historia de la movilidad, que aparezca alguien con dinero y se lo lleve todo a su casa.