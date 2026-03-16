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Vecinos de Gavà se manifiestan contra la construcción de 5.000 pisos en un espacio natural

La ACA pedirá nuevos informes de inundabilidad antes de dar luz verde definitiva al Pla de Ponent de Gavà

Manifestación contra el Pla de Ponent de Gavà, en marzo de 2026.

Manifestación contra el Pla de Ponent de Gavà, en marzo de 2026. / Cedida

EFE

EFE

Gavà
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Vecinos de Gavà (Baix Llobregat) se manifestaron este sábado contra el proyecto urbanístico del Pla de Ponent, que prevé la construcción de unas 5.000 viviendas en un espacio natural del delta del Llobregat.

Convocada por la plataforma Aturem el Pla de Ponent, la concentración se llevó a cabo sin incidentes bajo la lluvia, encabezada por una pancarta en la que se leía "Salvem el Calamot i la riera dels Canyars". Los manifestantes protestan por el plan urbanístico que se pretende llevar a cabo en esa zona, uno de los últimos corredores naturales que existen entre el delta del Llobregat y el Garraf y un espacio con un alto riesgo de inundabilidad, según denuncian.

Se trata de una zona con una gran variedad de árboles, como encinas y olivos centenarios y en la que ya se están llevando a cabo las primeras intervenciones para minimizar el peligro de inundación.

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La plataforma, que reconoce la necesidad de hacer frente a la falta de vivienda, sostiene, sin embargo, que la mejor forma de reducir el riesgo para las personas de posibles inundaciones es construir en otro sitio y abandonar este proyecto.

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