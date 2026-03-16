Una plataforma vecinal recoge más de 550 firmas para reclamar más trenes en Vacarisses

La Associació en Defensa dels Interessos del Poble de Vacarisses (ADIPV) ha recogido más de 550 firmas para reclamar un aumento de la frecuencia de trenes de Rodalies en el municipio. La entidad denuncia que, aunque por la línea R4 pasan trenes cada 30 minutos, solo uno de cada dos realiza parada en las estaciones de Vacarisses y Vacarisses-Torreblanca, lo que a la práctica deja una frecuencia de un tren por hora.

Según explican desde la asociación, en los últimos meses han mantenido varias reuniones, sin éxito, tanto con el Ayuntamiento como con responsables de Rodalies para trasladar su preocupación por la situación. El Ayuntamiento de Vacarisses, por su parte, sí explica haber trasladado recientemente a la Generalitat la necesidad de mejorar el servicio. La semana pasada, representantes del consistorio se reunieron con responsables de la Conselleria de Territori para plantear el aumento de la frecuencia de paso de los trenes y el mantenimiento de las dos estaciones del municipio.

Gestión a cargo de FGC

El consistorio explica que desde el Govern se comprometieron a estudiar la propuesta una vez que la línea RL4 pase a ser gestionada por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), un cambio previsto para finales de año. El consistorio confía en que entonces se pueda aplicar una mejora en el servicio.

Sin embargo, la plataforma vecinal considera que el refuerzo anunciado sería insuficiente. Según explican, la medida supondría únicamente dos trenes adicionales con parada en Vacarisses al día. Los vecinos reclaman una solución más ambiciosa: que todos los trenes que circulan por la línea realicen parada en las estaciones del municipio, eliminando el sistema actual de trenes semidirectos al menos en Vacarisses y Vacarisses-Torreblanca.