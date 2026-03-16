Durante la madrugada del sábado al domingo
Una multitudinaria pelea a la salida de una discoteca de Mataró acaba con tres heridos
Dos numerosos grupos de personas se enfrentaron violentamente, e hicieron uso de armas blancas y botellas
Cinco heridos en una pelea con arma blanca a la salida de una discoteca en Terrassa
Una multitudinaria pelea a las puertas de una discoteca de la zona de ocio de Mataró la madrugada del pasado sábado se saldó con tres personas heridas, uno de ellos con un corte en el abdomen.
Los hechos tuvieron lugar a la salida de la discoteca Miracle, en la calle Carrasco i Formiguera, sobre las 5 de la mañana. Dos numerosos grupos de personas se enfrentaron violentamente, e hicieron uso de armas blancas y botellas, según ha avanzado ElCaso y han confirmado los Mossos d'Esquadra a EL PERIÓDICO.
Así, tres personas resultaron heridas. Uno, con contusiones leves; otro, de carácter más grave por un golpe grave en la cara y; el tercero, herido leve por una puñalada poco profunda en el abdomen. Los tres fueron trasladados al Hospital de Mataró.
Hasta la zona se desplazaron los Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) y los Mosssos d'Esquadra. Por el momento, no se ha producido ninguna detención.
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