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La Diputación de Barcelona reconoce la sostenibilidad turística de 116 empresas del Baix Llobregat
Los municipios con más volumen de acreditados han sido Castelldefels (23), El Prat de Llobregat (16), Sant Boi de Llobregat (12), Viladecans y Gavà (11)
La Diputación de Barcelona, con el apoyo de la Cámara de Barcelona, ha entregado el distintivo de 'Compromiso para la Sostenibilidad Turística Destinació Barcelona' a 116 empresas del Baix Llobregat por su gestión sostenible y respetuosa del turismo. Entre los galardonados ha habido 16 nuevas incorporaciones al programa y los municipios con más volumen de acreditados han sido Castelldefels (23), El Prat de Llobregat (16), Sant Boi de Llobregat (12), Viladecans y Gavà (11), explica en un comunicado este jueves.
También ha reconocido a 111 agentes turísticos, a los que ha acreditado como Puntos de Información Turística y que recibirán asesoramiento y formación específica para que puedan ofrecer información adecuada cuando la oficina esté cerrada o lejos.
La diputada de Turismo de la Diputación de Barcelona, Anna Herrera, ha reivindicado la "gran oportunidad" que tiene el Baix Llobregat para convertirse en un referente del turismo sostenible, equilibrado y arraigado al territorio en el área metropolitana.
También ha destacado que "detrás de cada distintivo hay personas: empresas que apuestan por el producto local, alojamientos que reducen el impacto ambiental y profesionales que trabajan por mejorar la experiencia del visitante".
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