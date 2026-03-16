El derrumbe parcial de una finca en Sabadell obliga a desalojar dos edificios adyacentes, locales comerciales y oficinas

El derrumbe parcial de una casa en la calle de la Rosa de Sabadell obligará a desalojar dos edificios adyacentes a la finca. Así lo aseguraron los Bombers de la Generalitat, ante el riesgo de que alguna otra parte del inmueble acabe "colapsando". Asimismo, dos locales de oficinas y varios establecimientos comerciales, no podrán levantar la persiana el lunes. Los bomberos recibieron el aviso a las 18.32 horas de este domingo 15 de marzo, y hasta el punto se desplazaron seis dotaciones, entre ellas el Grupo de Estructuras Colapsadas. Una persona ha resultado herida leve y ha sido trasladada al Parc Taulí. El Ayuntamiento ha activado un dispositivo para realojar a los afectados que lo necesiten y ha afirmado que no tiene constancia de ningún expediente urbanístico previo sobre la finca.

Joan Gallart, jefe de intervención de guardia de los Bombers de la Generalitat, ha explicado que la finca afectada es un edificio de 1.800 con planta baja, un piso y una buhardilla. Ha detallado que la fachada es de pared de tapia, un material que funciona como una mezcla de materiales prensados y que, al entrar agua, se expande, pierde cohesión y deja de poder sostener las vigas de los forjados. Así, ha indicado que tras el derrumbe parcial, "todo lo que se sostiene con esta fachada ahora está en un estado de voladizo".

El jefe de guardia ha manifestado su preocupación por el riesgo de que otras partes del inmueble acaben colapsando: "Tememos que pueda caer otra parte de la fachada o la cubierta frontal, que tiene dos aguas, una hacia el interior y la otra hacia la calle. Nos preocupa que pueda colapsar hacia adelante", ha indicado.

Desalojo preventivo

Gallart ha dicho que los bomberos han estudiado la posibilidad de realizar un desescombro o estabilizar el inmueble durante la noche, pero han concluido que no es seguro y que lo más adecuado es desalojar los edificios adyacentes. Por eso, ha señalado, se han puesto en contacto con los vecinos de las fincas de viviendas que limitan con la casa derrumbada y con los propietarios de los comercios y oficinas que hay en el entorno. "Estamos informando a todo el vecindario porque a pesar de la estructura de estos inmuebles no está en mal estado, los accesos sí están comprometidos y no se puede entrar ni salir hasta que la situación no se resuelva".

El Ayuntamiento activa un dispositivo para realojar a los afectados

La alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, ha asegurado que el Ayuntamiento ya tiene a punto los dispositivos necesarios para realojar a las familias afectadas "los días que sea necesario hasta que se pueda resolver la situación". También ha indicado que los técnicos de urbanismo se han puesto en contacto con la propiedad para asegurar el edificio con los Bomberos, retirar los escombros y recuperar el tráfico de la calle. La alcaldesa ha destacado que no existe constancia de ningún expediente urbanístico abierto previo sobre el inmueble.

En cuanto a la persona herida, la alcaldesa ha dicho que ha sido trasladada al Hospital Parc Taulí por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Según los Bombers, la víctima ha sido impactada por parte de los escombros del edificio mientras intentaba refugiarse en una tienda de enfrente de la finca.

Aunque las causas del suceso tendrán que investigarse, los Bomberos han explicado que ha influido la antigüedad del edificio y las lluvias de los últimos meses, que han permitido la entrada de agua y el ablandamiento de la estructura.

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Fuentes de la familia propietaria, donde antiguamente estaba la emblemática mercería Homedes, han explicado que llevaban tiempo intentando vender el inmueble, pero su deterioro y la protección de la fachada habían complicado la operación.