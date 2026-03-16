Iniciativa ciudadana
Vecinos de Barcelona crean un observatorio con datos para visibilizar el impacto del ruido en la ciudad
La red de asociaciones XAVECS pretende evidenciar así los daños que achacan al exceso de volumen en la vida cotidiana de la capital
Un juzgado de Barcelona eleva a Europa la ley catalana que exime a las escuelas de cumplir los límites de ruido
La Xarxa Veïnal Contra el Soroll (XAVECS), una plataforma de asociaciones vecinales de Barcelona que lucha contra la contaminación acústica, ha puesto en marcha el Observatorio del Ruido, un nuevo canal informativo donde quieren poner en evidencia los perjuicios del exceso de sonido que provocan diversas actividades cotidianas de la ciudad. Este nuevo observatorio busca dar a conocer a la ciudadanía barcelonesa esta problemática con diversos datos.
La plataforma vecinal ha explicado que en el observatorio se puede consultar, en tiempo real, las medidas sonométricas de los aparatos instalados en la red Sentilo, formada por aparatos que el ayuntamiento tiene instalados en distintos puntos de Barcelona para comprobar los niveles de ruido. Estos datos se pueden consultar en la página web del Observatorio del Ruido, y se puede seleccionar y exportar el tipo de gráfica con los datos diarios y semanales, o consultar los datos minutados del ruido que hay en la ciudad.
El observatorio incluye un análisis elaborado con información referente al número de terrazas, mesas y sillas autorizadas, así como los impuestos recaudados por el ayuntamiento. Otro aspecto que trata el nuevo observatorio hace referencia a los patios de escuelas y los perjuicios generados por el "abuso y la desprotección" que la XAVECS achaca a la modificación de la Ley de Protección contra la contaminación acústica. La entdad enfatiza los perjuicios sobre la salud de las personas que atribuye los macroacontecimientos musicales, que impiden el descanso normal y la intimidad de la ciudadanía.
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