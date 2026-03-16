El letrero de la plaza de Barcelona dedicada al creador de la ‘estelada’ aparece a la venta en Wallapop

El rótulo extraviado de una plaza existente en Barcelona y dedicada al autor de la bandera independentista de Catalunya, la ‘estelada’, ha aparecido a la venta en Wallapop, donde se ofrecía por 70 euros. Conviene decirlo en pasado, porque ya no es posible encontrar el anuncio con la oferta por la placa de la placeta de Vicenç Albert Ballester. El aviso se ha esfumado horas después de que la Fundación Reeixida haya denunciado que la placa a la que se perdió el rastro en 2018 figuraba en el conocido portal de compraventa de internet.

Hasta hace unas horas, la web contenía un anuncio de un letrero de “mármol” y “original” de una calle de Barcelona. “Como nuevo”, describía el reclamo suprimido. La misma oferta incluía cuatro fotos del rótulo, que especifica que Ballester nació en Barcelona en 1872 y murió en El Masnou de 1938, a lo que añade que el editor, activista y político fue el “creador de la bandera catalana ‘estelada’”.

Anuncio de venta de la placa de la placeta Vicenç Albert Ballester de Barcelona. / FUNDACIÓ REEIXIDA

La plaza de Vicenç Albert Ballester se halla en Ciutat Vella, en el cruce entre el paseo Lluís Companys y la calle Comerç. En esa confluencia, se encontraban los antiguos juzgados de Barcelona que, tras estar tapiados e inoperativos desde 2009, se empezaron a derribar en 2017. Un año más tarde, la demolición se frenó al hallarse los restos de una singular necrópolis en el solar. Justo ahora se está acabando de desenterrar y analizar el yacimiento arqueológico, lo que ha retrasado la construcción de la futura Audiencia de Barcelona, que se levantará en esa parcela.

En el nomenclátor desde 2013

El letrero en recuerdo de Vicenç Albert Ballester se hallaba en el muro de una fachada de los viejos juzgados de Barcelona desde que se puso nombre a la placeta en 2014, durante la alcaldía de Xavier Trias. “Como se derribaron para hacer la Ciutat de la Justícia, la placa desapareció”, recuerda el presidente de la Fundación Reeixida, Oriol Falguera. La entidad presentó instancias al ayuntamiento sobre la desaparición del rótulo. Asegura que no obtuvo respuesta sobre qué gestiones se habían hecho para buscar y recuperar el cartel.

Falguera comenta que, a consecuencia de los habituales mensajes de la fundación en las redes sociales preguntándose por el paradero de la placa, una persona advirtió que se podía comprar en Wallapop. Para Reeixida, el hallazgo del letrero en internet corona un episodio que tacha de “vergozoso”. En su opinión, evidencia “desinterés” y “desidia” por la “memoria colectiva”, por lo que ha urgido un “gesto” al ayuntamiento, al alcalde Jaume Collboni y los grupos municipales para que, cuanto antes, “recuperen y restauren la placa en la plaza donde le corresponde”.

“No queremos recuperar la placa ni que se ponga una denuncia a quien la tiene”, aclara Falguera. “Lo que queremos es que esta placa, que es de memoria, esté en el sitio que le corresponde, como cualquier placa de cualquiera que se lo merecen en Barcelona”, plantea.