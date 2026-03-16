Barcelona estrena los primeros autobuses de dos pisos 100% eléctricos

Los primeros Bus Turístic de dos pisos 100% eléctricos de la flota de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) se pondrán en marcha este martes. La operadora pública licitó hace algo más de un año y medio la compra de sus primeros 18 vehículos totalmente eléctricos, por 17 millones de euros, para incorporarlos a la flota destinada a los recorridos de los turistas. Su llegada se esperaba para finales de 2025. Por ahora, la empresa adjudicataria UNVI, con sede en Galicia, ha entregado una decena, tres de los cuales ya se verán en las próximas horas por las calles.

El resto entrarán en servicio de forma progresiva y, a mucho tardar, en verano para hacer frente al auge de la temporada turística, según señala TMB en un comunicado. Los vehículos sustituyen a los que van llegando al final de su vida útil y descansarán en la cochera de Horta.

Carga nocturna

El nuevo modelo que se incorpora ahora es el i23, de 12 metros de longitud, y son de carga nocturna. Además de todos los servicios que ya incorporan los nuevos autobuses de TMB, los que ahora llegan incluyen un paquete de seguridad con cámaras de marcha atrás, un sistema de información de puntos ciegos, un detector de obstáculos y/o peatones y un asistente inteligente de velocidad.

La flota del bus turístico de TMB está formada por un total de 65 vehículos y el objetivo del Área Metropolitana de Barcelona, titular del servicio, es electrificar su totalidad en los próximos años.

Combustible sintético

La misma licitación incluía cinco minibuses también de carga nocturna por 2,2 millones más. La adquisición todos los nuevos vehículos permitirá reducir 1.285 toneladas de emisiones de CO₂ y 7 toneladas de NOx al año.

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Sin embargo, estos cinco minibuses eléctricos para la flota de bus de barrio serán la excepción. El resto de los 65 minibuses deberá equiparse con otras tecnologías porque debido a su pequeño tamaño no es posible dotarlos con baterías con suficiente autonomía para que circulen durante todo el día. Por ello TMB contempla vehículos que funcionen en este caso con combustibles sintéticos.