Barcelona aspira a ampliar las obras contra la aluminosis en el Besòs hasta 720 pisos deteriorados en 2027

El Ayuntamiento de Barcelona aspira a ampliar las obras de rehabilitación en el Besòs i el Maresme, previstas desde 2020 y afectadas por la lentitud y la trabas que ponen en riesgo el cobro de ayudas procedentes de la Unión Europea para financiar parte de las reformas en las 10 primeras escaleras incluidas en el plan. En el barrio se ha detectado cemento aluminoso en más de una treintena de comunidades y en una cincuentena se han instalado distintas medidas de protección frente a eventuales desprendimientos, como redes y apuntalamientos. El gobierno del PSC, encabezado por el alcalde Jaume Collboni, y el grupo municipal de ERC han acordado inyectar 15 millones de euros este 2026 para acelerar parte de la operación, con el propósito de ampliarla de una decena de comunidades a una decena de bloques. De ese modo, se pasaría de ofrecer auxilio para remodelar 204 pisos a 720 viviendas.

La aspiración municipal es que las obras en los 506 domicilios que se añaden a la lista pueden empezar en 2027. La decena de bloques elegidos corresponden a las demás escaleras de los edificios del Besòs i el Maresme donde ya una de sus comunidades está incluida en plan piloto de reparaciones anunciado en 2020, que aún no ha finalizado. De las 10 comunidades de la prueba inicial previa a generalizar la regeneración a más inmuebles del barrio, una obra ya se terminó, otra está en proceso de que la obra finalice, seis más están en marcha y hay dos que no han comenzado.

Durante este 2026, se quiere examinar el estado de los 10 bloques a los que se quiere expandir la rehabilitación. Deben revisarse dentro de un plan de inspecciones que pretende evaluar otro medio millar de pisos más, para chequear hasta 1.000 hogares de bloques en los que se tiene constancia o sospecha de patologías estructurales graves.

Plazo hasta el 30 de junio

Uno de los motivos de inquietud en el Besòs i el Maresme ha sido que la demora en las reparaciones ha dejado en el aire la posibilidad de obtener financiación de los fondos europeos Next Generation. Aparte de las obras para reforzar la estructura o facilitar la accesibilidad con la instalación de los ascensores, las reformas incluyen arreglos en fachadas y cubiertas para mejorar la eficiencia energética y equipar a las escaleras para acondicionarlas frente al calor y el frío.

La Unión Europea exige que las obras estén finalizadas antes del 30 de junio de 2026 para recibir la subvención, que ha de cubrir en torno al 15% de los 90.000 que los arreglos cuestan de media por piso, según el Instituto Municipal de Urbanismo de Barcelona. El límite está cerca de vencer, mientras la mayoría de las reparaciones siguen efectuándose. “Es una parte de la preocupación”, ha reconocido la teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet.

“No sabemos en qué estado estarán cuando se cumpla el plazo y si se podrán acoger a los fondos”, ha expresado la socialista. En todo caso, Bonet ha querido transmitir tranquilidad y ha garantizado que el ayuntamiento se hará cargo de los costes que debían sufragarse con las ayudas europeas en el supuesto de que no todas las reformas de las 10 escaleras lleguen a tiempo para percibir los subsidios de Bruselas.

“En el caso de las obras que no estén acabadas para justificar la cobertura de fondos Next Generation, el ayuntamiento está preparado para dar respuesta y la comunidad que haya comenzado obras y no entre dentro del plazo no quedará colgada”, ha prometido la concejala. Bonet ha apuntado a las dificultades para que algunas comunidades acordasen embarcarse en la reforma o la negativa a permitir que los técnicos accedieran a comprobar las edificaciones como el motivo que ha hecho "retrasar más de lo que se quería comenzar algunas obras".

Además, ha recordado que existe una petición pendiente que el ayuntamiento presentó junto a la Generalitat al Gobierno de España para que alargase el término para tener acceso a esa línea de subvenciones comunitarias para reparaciones de eficiencia energética. “El Estado debe tomar una decisión y estamos a la espera de cuál es la que acaba tomando pero quien no entre dentro del periodo de justificación se cubrirá con fondos del ayuntamiento, más allá del alargamiento del plazo”, ha remachado.

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A su vez, el PSC y ERC han pactado incrementar la compra de pisos que el ayuntamiento dispone para realojar a vecinos del Besòs i el Maresme mientras se rehacen sus viviendas. Bonet ha remarcado que al principio del mandato eran dos, ahora se cuenta con 27 y el propósito es contabilizar 57 antes de que acabe 2026. Aparte, se proyectará durante este año la construcción de dos edificios de 61 viviendas públicas, en las calles Puigcerdà y Veneçuela, para aumentar el parque en los que realojar a familias durante las rehabilitaciones y acelerar así los trabajos. Esos edificios deben estar listos durante 2028 o principios de 2029.