Iglesia católica
Barcelona acogerá el encuentro anual de obispos del Mediterráneo durante la visita del Papa
La capital catalana será la sede del MED26 del 9 al 12 de junio, un foro centrado en la construcción de la paz que coincidirá con la visita de León XIV
El Papa visitará Montserrat el 10 de junio antes de oficiar una misa en la Sagrada Família de Barcelona
Barcelona será la sede del MED26, el encuentro anual de obispos del Mediterráneo, del 9 al 12 de junio, coincidiendo con la visita del papa León XIV a la capital catalana, según informa el portal oficial del Vaticano "Vatican News".
El encuentro estará dedicado a la construcción de la paz en el Mediterráneo y también recordará la Sagrada Família, obra de Antoni Gaudí, de quien se conmemora el centenario.
La Oficina de Coordinación Eclesial para el Mediterráneo (COMED), encabezada por el cardenal Jean-Marc Aveline, fue recibida el pasado jueves en audiencia privada por el Papa para preparar el encuentro.
Los arzobispos de Bari, Túnez y Marsella, el vicario patriarcal de Chipre, el obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez, así como jóvenes, sacerdotes y laicos, se reunieron durante una hora con León XIV.
Un foro centrado en la paz y el diálogo
El secretario de la Oficina de Coordinación para el Mediterráneo, el padre Alexis Leproux, ha afirmado que el Papa ha mostrado un interés especial por las iniciativas que promueven la educación para la paz y la cultura del encuentro, y ha animado a continuar la labor de comunión en un momento marcado por "acontecimientos trágicos y guerras inquietantes que se multiplican".
El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha invitado a cerca de 200 personas: 60 obispos, 70 jóvenes de diversas confesiones y 60 trabajadores de la solidaridad y del diálogo.
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