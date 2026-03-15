La ZBE de Barcelona se reactiva este lunes tras su suspensión por el caos de Rodalies

El Ayuntamiento de Barcelona reactiva este lunes, 16 de marzo, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad y reanuda las sanciones por incumplimiento, después de casi dos meses de suspensión debido al caos ferroviario de Rodalies y los problemas de movilidad derivados del accidente de Gelida (Barcelona) del pasado 20 de enero.

El consistorio reanuda la ZBE tras comunicar la Generalitat que se restablece su funcionamiento, al considerar que han finalizado "las circunstancias excepcionales" que justificaron su suspensión, según informa este domingo el ayuntamiento.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha firmado ya el decreto para reactivar la ZBE en la ciudad a partir de este lunes.

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La restricción de la circulación de vehículos sin etiqueta dejó de estar operativa el pasado 22 de enero por orden de la Generalitat para facilitar la movilidad de los ciudadanos debido a la interrupción de la circulación ferroviaria, por lo que se dejó de sancionar a los vehículos que circularan sin etiqueta.