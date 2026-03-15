La reforma de la calle Balmes entra en su último tramo y prevé acabar a principios de verano

Las obras de la calle de Balmes de Barcelona, entre la plaça de la Molina y la ronda de General Mitre, empezarán su fase final el próximo lunes 16 de marzo. El Ayuntamiento de Barcelona prevé que los trabajos concluyan a comienzos del verano tras completar la renovación del lado Llobregat de la vía.

En estos momentos se están ultimando las actuaciones en la acera y la calzada del lado Besòs. A partir de la próxima semana, el grueso de los trabajos se trasladará al lado Llobregat, donde se ejecutará la nueva acera ampliada, junto con la instalación de servicios de alumbrado, riego y semaforización, además de nuevo mobiliario urbano y la plantación de árboles.

Tanto la acera ya construida en el lado Besòs como la que se realizará ahora en el lado Llobregat tendrán una anchura media de 4,35 metros, lo que permitirá ampliar el espacio para peatones y aumentar el arbolado. Para hacerlo posible, la calzada se ha reducido de los 15 metros actuales a 11,20 metros y mantiene tres carriles de circulación -dos de subida y uno de bajada-, una configuración vigente desde el inicio de las obras en otoño de 2024.

Además, en el lado Besòs se habilitará un carril de servicios con 130 metros destinados a la distribución de mercancías. También se crearán 147 plazas de aparcamiento para motocicletas, cuatro plazas reservadas para personas con movilidad reducida, además de paradas de autobús y zonas para contenedores.

Durante los meses de marzo y abril se completará también la pavimentación de los cruces con las calles Putxet, Sant Hermenegild, Copèrnic, Francolí, Santjoanistes y Sant Elies, que se irán reabriendo de forma progresiva.

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Durante esta fase final se mantendrá el acceso a los vados particulares y los pasos de peatones. Los contenedores de basura se reubicarán temporalmente en calles próximas. En total, la intervención permitirá renovar unos 15.000 metros cuadrados de superficie en este tramo de la calle Balmes.