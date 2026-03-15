Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en IránTiempoIsla PetroleraTorrenteAlonsoEutanasiaBarcelonaElecciones BarçaKarma'Burnout'
instagramlinkedin

42 kilómetros

Maratón de Barcelona 2026: horario, mapa y recorrido completo

Maratón de Barcelona 2026: cortes de tráfico, calles afectadas y cambios en transporte público

Collserola cierra por la peste porcina: estas son las zonas de Barcelona donde no podrás entrar este fin de semana

Marató de Barcelona 2025

Marató de Barcelona 2025 / MARC ASENSIO

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este domingo, 15 de marzo, las calles de la capital catalana se llenarán de corredores y energía con la Maratón de Barcelona 2026, que este año bate récord de participación con 32.000 inscritos, 5.000 más que la edición anterior.

La carrera arrancará a las 8:30 h en el Paseo de Gràcia, entre la Gran Vía y la Plaza de Catalunya, y la meta estará en el Paseo de Lluís Companys, junto al Arc de Triomf. Los corredores recorrerán 42 kilómetros por toda la ciudad, disfrutando de un trazado más céntrico que pasará por algunos e los monumentos más icónicos de Barcelona.

Mapa del recorrido

El circuito es totalmente urbano y está diseñado para que los corredores disfruten de la ciudad mientras corren. Algunos de los puntos destacados por los que pasarán son la Sagrada Familia, la Torre Glòries, el Monumento a Colón, la Casa Batlló o la Pedrera. Además, varios kilómetros del recorrido transcurrirán junto al mar. La previsión es que el último corredor cruce la meta poco antes de las 16:00 h.

Noticias relacionadas

recorrido maraton barcelona 2026
Recorrido de la Maratón de Barcelona 2026

Si vas a moverte por Barcelona el domingo, ten en cuenta que habrá cortes de tráfico, prohibiciones de aparcamiento y cambios en el transporte público durante el fin de semana. Puedes informarte sobre las afectaciones a la movilidad aquí.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La tuneladora de la L8 de Ferrocarrils se encamina de madrugada desde Sant Boi hasta el pozo de la Gran Via de Barcelona
  2. Más de 80 alcaldes catalanes piden regularizar cientos de urbanizaciones: 'Es el primer problema urbanístico del país
  3. El Govern encarga a la multinacional TYLin que estudie si FGC puede desarrollar el reivindicado 'metro del Delta
  4. Barcelona entrega otros 35 pisos públicos de Illa Glòries: estos son sus precios
  5. Una tienda de barrio de Barcelona gana un premio internacional y representará a España en Chicago
  6. Una quincena de ciudades barcelonesas afianzan sus carreteras para el paso del Tour con una inversión de 700.000 euros
  7. El área de Barcelona se impulsa como destino cicloturístico a raíz del paso del Tour de Francia este verano
  8. Una sentencia ratifica que Élite Taxi boicoteó a Uber en 2022 pero obliga a recalcular la multa de 123.000 euros impuesta por Competència

Afectaciones al tráfico y transporte público por el Maratón de Barcelona: cortes y desvíos

Afectaciones al tráfico y transporte público por el Maratón de Barcelona: cortes y desvíos

Maratón de Barcelona 2026: horario, mapa y recorrido completo

Maratón de Barcelona 2026: horario, mapa y recorrido completo

Quejas por el circuito del Maratón de Barcelona: "Decenas de miles de personas encapsuladas durante toda la mañana de un domingo"

Quejas por el circuito del Maratón de Barcelona: "Decenas de miles de personas encapsuladas durante toda la mañana de un domingo"

Catalunya invertirá 190 millones para trazar 500 kilómetros de nuevos carriles bici en cuatro años

Catalunya invertirá 190 millones para trazar 500 kilómetros de nuevos carriles bici en cuatro años

El Govern extenderá un parking de bicis ensayado en Vilafranca a Sant Celoni, Segur de Calafell, Reus y otras estaciones de tren

El Govern extenderá un parking de bicis ensayado en Vilafranca a Sant Celoni, Segur de Calafell, Reus y otras estaciones de tren

La odisea de desplazarse en bici entre Cànoves y Cardedeu: "No queremos un carril para el ocio, sino para ir al instituto"

Andreu Claret: “Me comí dos páginas de la revista ‘Treball’ en el coche policial de camino a la comisaría de Via Laietana”

Andreu Claret: “Me comí dos páginas de la revista ‘Treball’ en el coche policial de camino a la comisaría de Via Laietana”

Barcelona lanza 'Poca Vergonya', la campaña que señala a los incívicos en la calle

Barcelona lanza 'Poca Vergonya', la campaña que señala a los incívicos en la calle