El Govern extenderá un parking de bicis ensayado en Vilafranca a Sant Celoni, Segur de Calafell, Reus y otras estaciones de tren

Muchas personas que viven fuera de la gran urbe se ven obligadas cada día a salir de su casa, coger el coche y conducir hasta la estación de tren, donde lo aparcan y suben al ferrocarril para ir a trabajar o estudiar. Este primer trayecto es una de las principales dificultades a salvar en el objetivo de lograr implementar un transporte sostenible y asegurar también la intermodalidad. La bicicleta siempre se ha contemplado cono una posible solución para una parte de la población. Pero, para ello, aún es necesario crear la infraestructura que permita utilizarla de forma fácil y práctica.

El Barómetro de la Bici indica que la mitad de los usuarios con bici que no la combinan con otros medios de transporte lo harían si hubiera mejores condiciones. Principalmente, se valora disponer de un aparcamiento seguro en las estaciones (26%). Un 14% reclama servicios de bici pública también en las estaciones y un 12%, espacio en los trenes y buses para subir la bici. Los encuestados indican que el principal problema de la bici es la interacción con el tráfico motorizado (60%), y a continuación, la falta de espacio adecuado para circular (32%) y el riesgo de robo (30%). Para el 40% sería determinante la ampliación de la red con más carriles bicis (40%).

Barómetro de la Bici, que muestra la intermodalidad de la bicicleta.

Nuevo modelo de parking

En esta línea, el Govern se propone implantar un nuevo modelo de aparcamiento de bicicletas en las estaciones de tren que ya se ha estrenado, a modo de prueba piloto, en Vilafranca del Penedès. Se llama 'bicitancat' y se trata de dependencias cerradas que incluyen un sistema de aparcamiento de dos plantas con 40 plazas para bicicletas y 10 para patinetes, que se apoyan en soportes específicos. El equipamiento junto a la estación de Rodalies -casi tocando pared con pared- incorpora una estación de autorreparación y 12 taquillas electrificadas donde los usuarios pueden guardar sus objetos personales. El servicio es gratuito, pero requiere de un registro en el Ayuntamiento, tras el cual se entrega al usuario una llave para entrar en el equipamiento con la bici.

Barómetro de la Bici que muestra el coste de las bicicletas.

El servicio para bicis está activo las 24 horas del día, y para los patinetes se reduce de las 5 a las 24 h. En ambos casos no permite reservar plaza. Tampoco es posible aparcar la bici y dejarla durante más de tres días, puesto que el servicio está pensado para que solo descanse en el lugar mientras la persona usuaria se ausenta durante el día y la necesita de nuevo para volver a casa.

En caso de que el vehículo está más tiempo, el Ayuntamiento advierte que procederá a retirarlo y aplicar unas tasas a modo de multa. Puesta en marcha la primera experiencia, el Govern ya ha iniciado los trámites para instalar este mes de marzo tres nuevos 'bictancats' en las estaciones de Sant Celoni, Segur de Calafell y Reus.

Vagón donde es posible subir la bici al tren, en la estación de Mataró de la R1 de Rodalies. / Sandra Román / EPC

Acuerdos con Renfe y Adif

La dificultad de la medida es que requiere llegar a acuerdos con Renfe y Adif, puesto que se ubican en dependencias bajo su competencia. Es por ello que, con el objetivo de avanzar hacia el fomento de la intermodalidad en sistemas activos de transporte público, el Govern se propone llegar a acuerdos con la compañía operadora y la responsable de la infraestructura, y seguir extendiendo esta red. Las entidades que apoyan a la bicicleta, y que desde hace tiempo reclamaban aparcamientos, celebran que ya algo se esté moviendo.

Por otra parte, los grandes proyectos de estaciones ferroviarias y de bus ya nacen con espacios pensados para la bicicleta. Es el caso de La Sagrera y Sants de Rodalies y alta velocidad, así como la futura estación de FGC de plaza Espanya. El Área Metropolitana de Barcelona ha extendido otro modelo de aparcamiento, los bicibox, en los que el usuario no entra en el parking -más pequeño- sino que solo encaja dentro la bici.

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Usuarios de Rodalies en la estación de Blanes, subiendo la bici en los autobuses para poder continuar su camino. / Zowy Voeten / EPC

Igual que los lavabos

"Que se esté empezando es muy positivo", valora Marta Casar, del BACC, que considera que cuando se vaya comprobando su uso "muchos más municipios querrán adoptarlo". Holanda, Alemania y Bélgica son países que ya cuentan con aparcamientos de bicicleta en las estaciones de tren. "Allí, que no haya es como si no hubiera lavabos", asegura. El objetivo es redactar nuevos proyectos de urbanización para licitaciones futuras a medida que haya disponibilidad presupuestaria", indica el Govern. En esta línea mantiene contactos para coordinar la iniciativa tanto con Renfe como con Adif, con la que explora la vía de convenios que permitan facilitar los acuerdos de construcción y gestión.