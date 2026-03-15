Catalunya invertirá 190 millones para trazar 500 kilómetros de nuevos carriles bici en cuatro años

Catalunya quiere dar un nuevo impulso a la bicicleta como medio de transporte cotidiano. El Govern prevé aprobar en las próximas semanas la actualización de la Estrategia Catalana de la Bicicleta para el periodo 2026-2030. El nuevo plan contempla una inversión de 190 millones de euros en los próximos cuatro años y la construcción de 500 kilómetros de nuevos carriles bici en todo el territorio.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el objetivo es que la bici deje de estar únicamente asociada al ocio y al deporte y gane peso en los desplazamientos del día a día, hasta representar el 8% del reparto modal.

La bici ya está en los hogares

Si algo hay a favor es que la bici ya está plenamente integrada en los hogares. El Barómetro de la Bici de la Generalitat, al que también ha tenido acceso este diario, refleja que seis de cada diez catalanes tienen bicicleta. Pero la gran mayoría la sacan a la calle por ocio.

Barómetro de la Bici que muestra el tipo de desplazamiento en bicicleta.

En los últimos tres años ha crecido su uso como medio de transporte, aunque sigue siendo minoritario: solo un 8% de quienes tienen bici la utilizan para desplazarse. Los jóvenes de municipios de más de 100.000 habitantes son los que lideran el cambio: entre los 25 y los 39 años, uno de cada cinco la usa para moverse por la ciudad.

Barómetro de la bici. Cuánto ha costado tu bicicleta

Barómetro de la bici que muestra cuánto ha costado tu bicicleta.

Sin conexión entre poblaciones

Fuera de los núcleos urbanos, la falta de infraestructura mantiene aparcada la bici. "Hasta ahora las políticas han consistido en dar dinero a cada municipio para que trace sus carriles bici. Cada uno ha gestionado proyectos en su interior, y no se ha garantizado la conectividad entre poblaciones, como ha ocurrido, por ejemplo, entre Barcelona y Badalona", explica Marta Casar, del Bicicleta Club de Catalunya (BACC).

Barómetro de la bici. Dificultad trasladarse en bicicleta

La conectividad entre poblaciones resulta fundamental, indica Casar, para garantizar la movilidad laboral, escolar, ir al centro de salud o a la biblioteca del municipio de al lado. "Los carriles de conexión deben ser homogéneos", explica. Cada ciudad tiene carriles con diferente anchura, algunos unidireccionales y otros de doble sentido... "Eso complica cómo conectarlos. Es necesario que haya una calidad en su despliegue, para que mucha más población se sume al desplazamiento diario en bici, ya que es fundamental lograr que se sienta segura realizando los traslados", remarca el BACC.

Barómetro de la Bici que muestra la percepción del respeto hacia los conductores de bicicleta.

Despliegue de infraestructura

La nueva estrategia actualiza el plan 2022-2025. El primer programa preveía 44 proyectos, 150 kilómetros de nuevas vías y una inversión de 113 millones de euros. Hasta ahora se ha ejecutado el 70%: se han construido 90 kilómetros y se han invertido 65 millones. Además, hay 14 proyectos más en fase de redacción, que sumarán otros 70 kilómetros.

Entre estos está el carril bici que discurrirá a lo largo de la N-II por el Maresme, una vez pacificada. También figura el tramo entre Villalba-Sant Celoni y Riells; el que separa Castellar y Sabadell; el de Riera de Caldes; el futuro carril entre Reus, Vilaseca y Salou; y entre esta última población y Cambrils. Paralelamente, se encuentran en ejecución o en licitación el que conecta Cambrils y Reus; la vía ciclista paralela a la C-15; la conexión de Montcada con La Llagosta y Mollet; y un carril entre Campllong y Cassà de la Selva.

Barómetro de la Bici, que muestra la intermodalidad de la bicicleta.

Vías específicas con carril bici

Pero más allá de acabar lo que queda pendiente, la nueva estrategia actuará en nuevos frentes. Entre ellos, la conexión a través de vías rápidas, carriles de acceso a polígonos industriales y la creación de nuevos aparcamientos en estaciones de ferrocarril, en colaboración con Renfe y Adif.

Parte de las nuevas conexiones interurbanas se realizarán mediante el proyecto ya en marcha de desarrollo de vías rápidas (BRCat) en las que el bus cuenta con carril propio e incluyen también un carril bici segregado. En una primera fase se han proyectado seis, que suman 30 kilómetros, con los que la Generalitat contempla promover 1,75 millones de nuevos desplazamientos en bicicleta.

Estado de las vías ciclistas en Catalunya.

Bajo esta fórmula, en 2023 ya se puso en marcha el carril bici bidireccional entre Castelldefels-Cornellà. El pasado mes de noviembre entró en servicio el de Girona y Salt. Asimismo, este año se prevén licitar las obras para unir Blanes y Lloret. También se prevén corredores rápidos con carril bici entre Sabadell y Castellar del Vallès, y entre Riera de Caldes y Palau-Solità y Plegamans.

En una segunda fase, el Govern ha realizado estudios previos para desplegar 75 km más en siete nuevos puntos, muy enfocados en mejorar la conexión en el Vallès. Prevén conectar Sabadell con Santa Perpètua y con Cerdanyola del Vallès, y esta última con Rubí. También se contempla conectar con carril bici la UAB y la Llagosta, y esta población con Palau-Solità i Plegamans. Asimismo, se ha trazado conexiones en BRCat entre Vall de Tenes y Mollet, y entre las poblaciones de Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Sant Fruitós y Navarcles.

Bici hasta el polígono industrial

Otro foco es el acceso de la bici a los polígonos industriales, muchos de ellos solo accesibles con vehículo privado, para que los trabajadores puedan pasarse a una movilidad sostenible. "Hay muchos, se está trabajando con criterios de priorización, según el volumen de posibles usuarios", indica Benjamí Aguilar, portavoz de la federación que reúne a todas las entidades de la bici en Catalunya, Fem Bici.

La federación reclama una Ley de la movilidad en bicicleta para disponer de un marco jurídico que facilite el despliegue de políticas públicas de forma estable y coordinada. "La infraestructura de la bici debe tener la misma consideración que una carretera. Un marco claro permitiría expropiar en favor del interés general para lograr buenas conexiones interurbanas, que es donde hay mayor necesidad", indica.

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Para Aguilar, los 190 millones de todo el nuevo plan se gastarían para trazar una sola carretera. "La Unión Europea apunta a que debe alcanzarse una cuota modal del 10% para la bici. Para ello, lo correcto sería que la administración gastara el 10% de su presupuesto en transporte para crear no solo carriles bici, sino también todos los servicios asociados".