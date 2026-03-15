Nausicaä, la librería que venera al cómic en la Sagrada Família: “Me dan las gracias por haber abierto en un barrio turístico”

El nombre evoca a una muchacha brava y comprometida, llamada a enfrentarse a un gran destino en un mundo en ruinas. ‘Nausicaä del Valle del Viento’ es el título de una cumbre del manga, del exitoso ‘anime’ que engendró Studio Ghibli y la primera obra maestra de Hayao Miyazaki, patriarca de la animación japonesa. Palabras mayores inspira la princesa protagonista de la postapocalíptica historia monumental que denomina a la librería de cómics que, desde hace algo más de cuatro meses, se ha instalado en el número 312 de la calle Cartagena. Oficia en la cuadrícula del Eixample donde los turistas basculan entre la Sagrada Família y el recinto modernista de Sant Pau. Como la heroína de Miyazaki, la Nausicaä es pequeña y joven, pero también entusiasta y valiente.

“Es un personaje femenino, fuerte y también empático, que habla de antibelicismo, ecologismo… Son cosas que están en comunión con quien soy y con lo que me gustaría que Nausicaä transmitiese”, confiesa Ana Mar López, al frente del negocio que ha creado de cero. Guiada por su empeño, sigue la estela de la desaparecida librería Còsmic en la Sagrada Família y concede una nueva alegría a los devotos de la historieta en Barcelona, extramuros del ineludible Triángulo Friqui de Arc de Triomf.

Lectores en la librería de cómics Nausicaä, en Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

Además de escaparate tanto para autoediciones de dibujantes noveles como para creaciones de nombres consagrados, Nausicaä ha nacido con vocación de ser un “polo dinamizador cultural” en su zona, describe la librera. Brinda una agenda habitual de talleres, charlas, presentaciones, clubes de lectura y firmas de autores. Este mes también aloja uno de los dioramas de la recién estrenada Ruta Ibáñez, en recuerdo del padre de Mortadelo y Filemón.

El dinamismo de la librería no ha pasado por alto a los aficionados ni tampoco en su entorno. “Muchas vecinas vienen a darme las gracias por haber abierto una cosa así en un barrio tan turístico, con muchas tiendas para hacerse las uñas, arreglar el móvil o comprar suvenires”, asegura López. Después de darle vueltas durante unos años, se ha motivado a dar el paso tras coincidir con otras mujeres en un trance similar durante un programa de emprendimiento de Barcelona Activa.

Auge del género

Los lectores de cómic en España han aumentado un 38% desde 2020, según la última estadística de la Federación de Gremios de Editores de España. El género está en expansión. “Ya no es tan de nicho, no es solo de los que antes podían clasificarse como friquis”, interpreta López, que se revuelve contra la idea de que la historieta sea el “hermano pequeño” de los libros. “La intención de la librería es situar a los cómics en el mismo plano que la literatura y que la gente que no los lee considere abrirse a ellos”, expone.

Ana Mar López, en la librería de cómics Nausicaä, en Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

Con los índices de lectura en ascenso, Nausicaä quiere ser una referencia de la novela gráfica y el manga en Barcelona. “La gente busca cada vez más la especialización que diferencia de una gran superficie”, detecta López, que se ha lanzado a montar su negocio tras trabajar en una gran editorial.

Además, se ha arrojado con ganas de entablar contacto con autores y lectores. “Hay un público familiar que viene en busca de recomendaciones, otro viene sin prejuicios a ver qué les puedo ofrecer y hay otro más que es el lector muy informado, que quiere alguien que sepa para que le aconseje teniendo en cuenta lo que lee y que, para mí, son un reto con los que aprendo mucho”, aprecia.

A su vez, la librera da cancha a los fanzines y reserva una sección a la historieta infantil. “Vienen muchas familias que quieren que los niños lean y algunas vienen de forma recurrente, lo han incluido en su plan de paseo de los sábados, lo que me parece maravilloso”, expresa. Cosa distinta son quienes andan algo desorientados, asociando todavía el cómic con cuentos para párvulos. “Vienen señoras mayores a preguntarme si tengo algo que no sea para niños… Les digo entonces: ‘¿Quiere un cómic sobre la depresión, sobre Palestina o sobre el estado socioeconómico?’”, ríe.

Prescriptora en redes

López es activa en redes sociales, donde prescribe cómics a menudo y adopta un tono desenfadado e irónico. “Ahora mismo, si no estás en redes, no eres nadie -opina-. Me daba bastante cosa, pero hay mucha gente que me dice ‘Te he visto en Instagram...’, y pienso: ‘De algo sirve’”.

Un ejemplar de 'Una mujer de espaldas', de la 'mangaka' Yamada Murasaki, en la estantería de la librería de cómics Nausicaä, en Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

En todo caso, la librera apuesta por franquear la barrera digital: “Por suerte, los lectores de cómic somos gente muy táctil y visual: nos gusta venir para abrir los libros, oler la tinta, ver si el papel es más brillante o más rugoso… En nuestro caso, nos beneficia la presencialidad”.

Volviendo al nombre de la librería, López se declara seguidora del “carácter” de los filmes de Miyazaki: “Me parece que, precisamente, sus películas y sus cómics están en el punto intermedio entre los típicos ‘otakus’ y el público más ‘cultureta’, por decirlo de algún modo. Ese es el abanico de gente que me gustaría que viniera. Miyazaki representa esos dos mundos que parece que no casen, pero casan justo en ese punto. Y por eso el nombre de Nausicaä me gustó”.