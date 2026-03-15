La odisea de desplazarse en bici entre Cànoves y Cardedeu: "No queremos un carril para el ocio, sino para ir al instituto"

Una década se arrastra en el Vallès reclamando un carril bici que conecte Cardedeu y Cànoves. Diversas entidades de promoción de la movilidad en bici se han agrupado para conseguir que se tracen carriles bici interurbanos. Es ahora cuando la administración empieza a presentar propuestas no solo de conexión entre municipios, sino también con sus alejados polígonos industriales.

La ampliación de la carretera BV-5108 que conecta Cardedeu y Cànoves no se aprovechó en 2016 para trazar a su lado un carril bici, como se reclamaba desde el territorio. Se alegó entonces la dificultad de tener que expropiar terrenos. La entidad Baix Montseny en Bici respondió entonces con la convocatoria de una pedalada reivindicativa. Lejos de abandonar en su objetivo, el colectivo ha unido fuerzas con Cardedeu Vital y la federación de entidades Fem Bici. Una nueva pedalada popular a inicios de 2025 logró el apoyo de ambos ayuntamientos. Pero la primera respuesta no gustó a las entidades: la Diputació contestó el pasado verano que sí estaba estudiando una conexión, pero no junto a la carretera. De nuevo, debido al coste añadido de expropiar terrenos.

Carril para ir al instituto

"No queremos un carril para ocio, que dé rodeo y quede escondido. Los ciclistas de fin de semana ya tienen vías para ir entre Cànoves y Cardedeu. Queremos un carril que sirva para la movilidad cotidiana de personas de todas las edades, especialmente pensado para adolescentes que necesitan desplazarse para ir al instituto, a extraescolares, ver a sus amistades, para bicis con remolque infantil...", explican desde Cardedeu Vital. La entidad pone como ejemplo el carril que une la estación de Rodalies de Palautordera con Santa Maria de Palautordera, bien iluminado y visible.

Una petición que finalmente no ha caído en saco roto. La conexión entre Cànoves y Cardedeu junto a la carretera por fin aparece en un mapa de nuevos carriles bici mucho más amplio y ambicioso. El Consell Comarcal, la Diputació y la consultora VAIC convocó finalmente en otoño a las entidades y los ayuntamientos del Vallès para estudiar trazados que conecten polígonos de actividad económica con núcleos de población. "Aunque Cànoves no tiene polígono, sí contemplarían también la conexión con Cardedeu", señala la asociación. La nueva propuesta, con detalles sobre su longitud y presupuesto, "creemos que satisface plenamente las necesidades", aseguran desde la entidad.

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Red supramunicipal

Este nuevo mapa que traza diversas conexiones supone el punto de partida del Pla director de la Xarxa Pedalable del Vallès Oriental que impulsa la comarca y la Diputació para trazar una red supramunicipal de itinerarios interconectados. Conlleva también la creación de un Consorcio de la Red Ciclable del Vallès Oriental, tal como han reclamado desde hace tiempo las entidades de promoción de la bici, así como 18 ayuntamientos del Vallès Oriental que han aprobado sendas mociones para materializarlo. "El consorcio puede ayudar a conseguir la financiación europea que a los ayuntamientos pequeños les cuesta lograr", señalan desde las entidades que impulsan la bici, y que aseguran que llevarán a cabo nuevas acciones reivindicativas para que los proyectos se lleven a cabo.