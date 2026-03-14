Quejas por el trazado del Maratón de Barcelona: "Decenas de miles de personas encapsuladas durante toda la mañana de un domingo"

32.000 personas correrán este domingo el Maratón de Barcelona, 42,195 kilómetros por las calles de la capital catalana desde las 8:30 horas de la mañana, provocando, claro, importantes afectaciones de movilidad durante el fin de semana, especialmente en las zonas por donde discurre el recorrido de la prueba. La carrera empieza en el Paseo de Gràcia, entre la Gran Vía y la Plaza de Catalunya, y acaba en el Paseo de Lluís Companys, junto al Arc de Triomf.

El circuito de la prueba es totalmente urbano y rápido, con 39 curvas y largas rectas en vías como Gran Vía, Aragón o la calle Valencia. Este céntrico trazado permite que los corredores pasen por lugares emblemáticos como la Sagrada Família, la Casa Batlló y La Pedrera.

"Debería ser asumible no encapsular a decenas de miles de personas"

A su vez, algunos vecinos manifiestan en redes su malestar por las afectaciones que provoca este tipo de circuitos. Ismael Peña-López, profesor y consultor en gobernanza, así lo ha expresado en sus redes sociales.

Recorrido de la Marató de Barcelona 2026.

"Trazar el recorrido de una maratón urbana no debe de ser fácil", expresa, "pero no encapsular a decenas de miles de personas en sus casas durante toda la mañana de un domingo debería ser una condición asumible". "Media Barcelona enjaulada", dice Toni Florido.

Una publicación que ha generado debate en redes, con usuarios reivindicando que "en todas las ciudades del mundo el maratón es señal de orgullo y símbolo de la ciudad" o que "no se puede tener una actividad de prestigio con zero consecuencias", entre otros.

También otros usuarios le dan la razón a Peña-López: "Si tienes un vuelo, buena suerte intentando llegar al aeropuerto", comenta un usuario, mientras otra explica su situación: "Yo solo me puedo mover en autobús y cada vez que hay una carrera ese domingo no puedo salir de casa".

TMB recomienda usar el metro

El evento también provocará desvíos o limitaciones en varias líneas de autobús de TMB. Desde el ayuntamiento recomiendan consultar las incidencias en la web oficial de Transports Metropolitans de Barcelona.

Debido a la magnitud de la afectación, entre las 6.30 y las 15.00 horas se recomienda utilizar el metro para desplazarse por la ciudad.

Calles cerradas durante la carrera

Durante el paso de los corredores (de 7.30 a 15.30 h) quedará prohibido circular en todo el circuito y en numerosas vías cercanas, entre ellas:

Carrer de València , entre Avinguda Diagonal y Carrer Dos de Maig

, entre y Avinguda de Roma

Carrer d’Aragó

Carrer de Muntaner

Passeig de Sant Joan

Rambla del Poblenou

Carrer de la Marina

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También habrá restricciones en amplias áreas de Sant Martí, el litoral y los paseos marítimos como el Passeig Marítim de la Nova Icària y el Passeig Marítim del Bogatell. Además, la calle Bergara permanecerá cerrada en ambos sentidos entre las 6.00 y las 15.30 horas.