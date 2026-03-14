La lluvia vacía Collserola en el primer sábado de cierre por la peste porcina africana

La lluvia ha facilitado que este sábado muchos barceloneses hayan renunciado a subir a Collserola, en el primer fin de semana de clausura del parque natural por la peste porcina africana, facilitando así el trabajo a las autoridades.

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona han establecido ocho puntos de control para evitar el acceso a la sierra desde la capital catalana y así contener el brote. En el Portell de Valldaura, donde los Mossos han instalado uno de estos controles, la mañana del sábado ha transcurrido con bastante tranquilidad gracias a la lluvia constante, que ha disuadido a la mayoría de ciclistas y excursionistas habituales de la zona.

Golpe para los restaurantes, que siguen abiertos

Tampoco había movimiento de clientes en el restaurante que hay justo al lado, conocido por sus "esmorçars de forquilla". La responsable del local, Elena Juanes, lamenta en declaraciones a la ACN que el nuevo cierre del parque, como el anterior a finales del año pasado, les afecta mucho porque la mayoría de clientes, si no pueden dar un paseo por los alrededores, ya no suben y cancelan las reservas. “En el anterior cierre trabajamos un 20% de lo habitual y supongo que en este, en plena época de calçotadas, será similar”, añade.

Elena cree que el cierre del parque no se ha explicado lo suficientemente bien, porque aunque no se puede acceder al medio natural, sí se puede ir a los restaurantes sin ningún problema. Allí, explica, cuando entra una reserva siempre recuerdan a los clientes que está prohibido pasear por los alrededores del restaurante debido a las restricciones asociadas al brote de peste porcina.

Uno de los pocos clientes que ha acudido al restaurante ha sido Juan Manuel Molina, que, consciente de que los restauradores de la zona “lo están pasando mal”, ha subido a desayunar.

La lluvia se alía con Mossos y Guardia Urbana en el primer fin de semana de cierre de Collserola en Barcelona. / Àlex Recolons

Informar antes que multar

Aunque esta mañana ha sido muy difícil ver a gente haciendo deporte, un 'runner', Xavi Gómez, ha tenido que dar media vuelta, sorprendido al encontrarse con el control policial. Explica que hacía mucho tiempo que no salía a correr y que, como no tenía conocimiento de las restricciones, hoy se había animado a hacerlo a pesar de la lluvia.

Por su parte, el jefe operativo de los Mossos en Barcelona, Xavier Niño, ha explicado a la ACN que los controles establecidos enlos diferentes accesos al parque de Collserola son "informativos" y que solo en casos muy excepcionales se sanciona a los infractores. De hecho, en el cierre anterior solo se impusieron tres sanciones a personas que no hicieron caso de las restricciones.

Restricciones

Cada fin de semana, miles de personas acuden a Collserola para caminar o hacer deporte. En días festivos, el parque puede recibir entre 10.000 y 15.000 visitantes, aproximadamente la mitad procedentes de Barcelona. Ahora, los vecinos de la ciudad que pensaban aprovechar el fin de semana para pasear, correr o montar en bicicleta por la montaña tendrán que cambiar de plan o alejarse un poco más de la capital.

La Generalitat ha cerrado el acceso al medio natural del Parque Natural de Collserola tras detectar un jabalí muerto infectado con peste porcina africana dentro del término municipal de Barcelona. La medida entró en vigor el viernes y afecta a todas las actividades de ocio y deporte en la montaña. Por ahora, no hay una fecha prevista para levantar las restricciones.

Con la nueva resolución, no se puede pasear, correr ni hacer senderismo por los caminos forestales, tampoco circular en bicicleta por las pistas o rutas del parque, ni entrar con perros u otros animales domésticos. Además, quedan suspendidas todas las actividades deportivas o de ocio en la montaña, con algunas excepciones. El Tibidabo y algunos equipamientos siguen abiertos.

Entre los espacios afectados se encuentra también la popular Carretera de les Aigües, uno de los recorridos más frecuentados por corredores y ciclistas de la capital catalana, donde el acceso a pie o en bicicleta también ha quedado restringido.

¿Quién sí puede entrar?

El cierre no afecta a todas las personas que se mueven por la zona. Sí podrán acceder los vecinos que viven dentro del parque —unas 15.000 personas—, así como los alumnos y profesores de los centros educativos situados allí. También podrán entrar quienes deban acudir a restaurantes, negocios o equipamientos de la zona, los usuarios de instalaciones deportivas o hípicas del parque y las personas que necesiten llegar a estaciones de transporte público. Puedes consultar aquí todas las restricciones detalladas y el mapa de toda la zona afectada.

En todos estos casos, la administración pide extremar las precauciones. Si se pasa de caminos de tierra a zonas pavimentadas, será necesario desinfectar el calzado o las ruedas de los vehículos para evitar la propagación del virus. En cambio, si se circula únicamente por carreteras asfaltadas, no será necesario realizar esa desinfección.