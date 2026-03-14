Sin rodeos
Barcelona lanza 'Poca Vergonya', la campaña que señala a los incívicos en la calle
Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona
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Barcelona ha puesto en marcha este fin de semana una campaña que dará que hablar. Bajo el nombre de "Poca vergonya" ("Sinvergüenza", en catalán), el ayuntamiento señala directamente a quienes cometen conductas incívicas. La iniciativa llega justo un mes después de que entrara en vigor la nueva ordenanza de convivencia, con multas más severas que nunca por comportamientos inadecuados en la vía pública.
Así, el consistorio se dirige directamente, sin rodeos, a aquellos que tiran papeles o colillas al suelo, o que hacen sus necesidades en plena calle, y les llama, directamente, "sinvergüenzas". Desde el ayuntamiento han explicado este mensaje pretende "frenar las conductas incívicas más habituales e incrementar la corresponsabilidad ciudadana en el uso respetuoso del espacio público". Asimismo, reconocen que su tono es "contundente", pero también lo consideran "pedagógico".
La campaña incluye siete espots de diez segundos, además de carteles y anuncios en la calle, prensa, televisión, canales digitales y redes sociales. En ellos se muestran imágenes con las situaciones que suelen protagonizar los llamados "sinvergüenzas": hacer botellones, tirar pañuelos, papeles o colillas al suelo; hacer sus necesidades fisiológicas en la vía pública; tirar bolsas de basura o trastos viejos donde no toca; o no responsabilizarse correctamente de sus perros cuando los pasean.
Una gran lona en el Born
Según ha informado el ayuntamiento, la ubicación de estos mensajes en las calles se ha decidido con información proporcionada por la Guardia Urbana, sobre los lugares donde más se reportan este tipo de incidencias. El Born (epicentro turístico y de la coctelería) debe ser una de las zonas más problemáticas, ya que es allí, en la calle Comerç, donde se ha desplegado la gran lona que protagoniza la campaña. En ella, el mensaje también se ha traducido al inglés, con “Shame on you. Don't pee in the street”, para que los visitantes entiendan.
Las imágenes estarán presente también en OPIS y mobiliario urbano, banderines en calles principales, en estaciones de metro y pasillos de las líneas L3 y L5, y espacios emblemáticos de la ciudad, reforzados con una proyección de vídeos donde se muestran conductas incívicas en fachadas de edificios emblemáticos como el MACBA o la Torre Glòries.
"Con 'Poca Vergonya', el ayuntamiento quiere reforzar la idea de que cuidar el espacio público es un deber compartido entre vecinos, administración y visitantes. La campaña pone el acento en que cada gesto incívico tiene consecuencias, y que la nueva ordenanza proporciona las herramientas necesarias para garantizar espacios seguros, limpios y respetuosos", concluye el consistorio.
La nueva ordenanza: casi 1.000 multas en 7 días
Solo en la primera semana de aplicación de la nueva ordenanza de civismo, la Guardia Urbana de Barcelona interpuso casi 1.000 multas. La normativa, que entró en vigor el pasado 15 de febrero tras su aprobación en el pleno municipal, endurece las sanciones frente al incivismo y regula comportamientos que van desde la vestimenta considerada "inadecuada", los botellones y las pintadas de grafitis hasta orinar o masturbarse en la vía pública.
Para garantizar su cumplimiento, la Guardia Urbana ha desplegado un dispositivo que combina patrullas uniformadas y de paisano, centrado en los puntos donde suelen producirse más incidencias.
En la primera semana, del 15 al 22 de febrero, los agentes interpusieron exactamente 982 denuncias, principalmente por consumir bebidas alcohólicas en el espacio público (36%), venta ambulante no autorizada (31%) y hacer necesidades fisiológicas en la vía pública (20%). Les siguen las sanciones por degradación visual del entorno urbano (7%) y por uso impropio del espacio público (5%).
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