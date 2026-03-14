Barcelona activa la nueva unidad de la Guardia Urbana en la Fiscalía para combatir la multirreincidencia

Barcelona ya ha puesto en marcha su unidad de la Guardia Urbana integrada en la Fiscalía Provincial con el objetivo de reforzar la respuesta penal ante la multirreincidencia y agilizar la tramitación de delitos leves, como los hurtos que a diario llevan a cabo los carteristas habituales. El nuevo equipo empezó a funcionar a finales del mes pasado y trabaja ya de forma permanente en las dependencias de la Fiscalía, en la Gran Via de les Corts Catalanes.

El proyecto es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio Fiscal. El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, visitó la unidad junto a la fiscal jefe provincial de Barcelona, Neus Pujal, para conocer de primera mano su funcionamiento.

Con este paso, la Guardia Urbana se convierte en la primera policía local de España que cuenta con una unidad adscrita funcionalmente a la Fiscalía, aunque los agentes siguen dependiendo orgánicamente del cuerpo municipal.

Más coordinación para actuar contra los delitos recurrentes

La nueva unidad está formada por cinco agentes y un mando que fueron seleccionados en un proceso interno teniendo en cuenta sus competencias técnicas y la experiencia necesaria para trabajar en el entorno judicial. Todos ellos han recibido formación específica en ámbitos jurídicos, análisis de información, atención a víctimas y procedimientos de policía judicial, con contenidos diseñados en colaboración con la Fiscalía Provincial.

El hecho de trabajar físicamente dentro de la Fiscalía permite una comunicación directa con los fiscales de guardia y facilita la gestión de atestados, la recopilación de información relevante y la tramitación de diligencias urgentes.

El equipo opera todos los días de la semana, incluidos fines de semana y festivos, y puede activarse cuando el Ministerio Fiscal lo requiera. Su presencia continuada permite intervenir con rapidez en actuaciones que necesitan localizar víctimas o testigos, realizar gestiones urgentes o apoyar diligencias judiciales en tiempo real.

Trabajo conjunto con otros cuerpos policiales

Otro de los aspectos destacados del modelo es que los agentes de la Guardia Urbana comparten espacio con unidades policiales de otros cuerpos que también trabajan con la Fiscalía, como Policía Nacional, Mossos d’Esquadra y Guardia Civil.

Esta proximidad facilita el intercambio de información y la coordinación en investigaciones que afectan a varios ámbitos competenciales. Según el ayuntamiento, este trabajo conjunto resulta especialmente útil en el seguimiento de personas multirreincidentes, ya que permite reunir información procedente de diferentes cuerpos y obtener una visión más completa de los perfiles delictivos.

Apoyo a los fiscales en casos de hurtos, robos o estafas

Uno de los objetivos principales de la unidad es mejorar la respuesta ante delitos leves que se repiten con frecuencia en la capital catalana, como hurtos, robos o estafas.

Desde su puesta en marcha, los agentes dan apoyo diario a los fiscales de guardia en actuaciones derivadas de atestados de la Guardia Urbana. Entre otras tareas, recogen y validan información sobre antecedentes policiales y penales, analizan las circunstancias de cada caso y detectan posibles vínculos entre diferentes incidentes.

Esta información puede ser determinante para que la Fiscalía valore transformar procedimientos por delitos leves en diligencias previas cuando la legislación penal lo permite. El ayuntamiento sostiene que este sistema ayuda a reducir tiempos de tramitación, mejorar las investigaciones y reforzar la capacidad del sistema para actuar frente a delincuentes habituales.

Conexión con servicios municipales y atención a víctimas

La unidad también funciona como enlace con otros departamentos del Ayuntamiento de Barcelona cuando los casos tienen implicaciones sociales, administrativas o territoriales. Esta coordinación permite activar distintos servicios municipales y evitar duplicidades en la gestión de determinadas situaciones, según apunta el consistorio.

Además, desde el ayuntamiento señalan que los agentes participan en diligencias de investigación relacionadas con el municipio, como inspecciones en locales con actividades potencialmente ilícitas o verificaciones de información solicitadas por la Fiscalía. En estas actuaciones, los agentes locales aportan el conocimiento del territorio propio de la policía local.

El dispositivo también pretende reforzar el papel de la Guardia Urbana en la detección y acompañamiento de víctimas en situación de vulnerabilidad, trabajando de forma coordinada con la Fiscalía y con las unidades de otros cuerpos policiales presentes en las dependencias judiciales.

Para evaluar el funcionamiento del sistema, se ha creado una comisión de seguimiento formada por representantes de la Fiscalía Provincial y del ayuntamiento. Este órgano tendrá que analizar los resultados e identificar posibles mejoras para adaptar el modelo a las necesidades operativas.

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Con la puesta en marcha de esta unidad, el consistorio considera que Barcelona incorpora una nueva herramienta para mejorar la coordinación entre policía y justicia y reforzar la respuesta ante el problema de la multirreincidencia en la ciudad.