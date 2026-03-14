Administraciones, conductores y empresas debaten la ley del taxi en un encuentro inédito de EL PERÓDICO

La proposición de ley que ha empezado a tramitar el Parlament esta semana para regular la actividad de taxis y VTC en Catalunya suscita posiciones muy enfrentadas, muestra de la gran relevancia que tiene la legislación planteada y su impacto en la movilidad y en la economía. EL PERIÓDICO ha reunido en un debate inédito las distintas visiones que mantienen el Govern, el Ayuntamiento de Barcelona, el sector del taxi y de VTC, los conductores y el tejido económico de Barcelona.

En una invitación a un diálogo constructivo, la mesa redonda moderada por la responsable de la sección Gran Barcelona del diario, Meritxell M. Pauné, ha buscado clarificar los retos que se afrontan y allanar el camino para un entendimiento en los próximos meses durante el trámite legislativo.

Taxis y VTC

En Catalunya hay unas 4.000 autorizaciones de VTC. Un millar tiene permiso para operar en entornos urbanos, y sus conductores se centran en el Área Metropolitana de Barcelona porque es donde encuentran mayor rentabilidad. Pero la proposición de ley indica que estos permisos urbanos para las VTC no se renovarán y que el taxi será el único que podrá prestar servicio al estar sujeto a obligaciones, como precios preestablecidos, cobertura de todas las franjas horarias y el deber de acudir siempre que se le llame.

"Es una proposición de ley que sale de un trabajo de tres gobiernos, que ordena el sector y recoge muchas sensibilidades", ha empezado la directora general de Transportes y Movilidad de la Generalitat, Susi López. "Busca que el ciudadano encuentre una oferta segura y de calidad", y que el servicio funcione de forma clara dentro de la ley, ha considerado, teniendo en cuenta la difícil convivencia actual entre taxi y VTC. Aun así, López ha añadido que "el proceso parlamentario mejorará la ley con las aportaciones de los grupos y las entidades".

Ajustar la oferta

También el Ayuntamiento de Barcelona considera "muy positiva" la nueva normativa que prioriza al taxi en el área urbana, según la directora de Servicios de Movilidad del consistorio, Lídia Torres. Destaca ante todo que la Generalitat creará y gestionará una plataforma de datos que geolocalizará todos los vehículos y permitirá "evaluar la calidad del servicio", e incrementar la oferta allí donde haya mayor demanda.

Sin embargo, el refuerzo será mediante taxis, a los que Torres ha reclamado su digitalización, para que puedan contratarse tanto a mano alzada en la calle como a través de las plataformas (como Uber, Cabify o Bolt).

"Texto ilegal"

Sin embargo, para la patronal de las empresas con autorizaciones de VTC la proposición de ley "es un texto absolutamente ilegal". El presidente de Unauto, José Manuel Berzal, se ha referido al informe jurídico de la UB que ve "incompatibilidades" con el derecho europeo, especialmente en la libertad de establecimiento, la competencia entre operadores y la imposición de restricciones injustificadas a los VTC. Berzal ha adelantado que, de aprobarse la ley, el sector al que representa acudirá a los tribunales. "Va a caer", ha asegurado.

"Los políticos se irán, y quien pagará las consecuencias son las empresas y los ciudadanos", ha indicado, en relación a las cuantiosas multas que en su opinión deberá sufragar la administración a cuenta del dinero que aportan los ciudadanos a través de los impuestos. Asimismo, Berzal ha lamentado que el único interlocutor de la administración haya sido el representante del principal sindicato de taxistas, Tito Álvarez.

La mesa redonda del debate, compuesta por (de izquierda a derecha) : Mohammed Yasser Boubekri, miembro del sindicato SLT; Tito Álvarez ,portavoz de Élite Taxi; Susi López, directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya; Lídia Torres, directora de Serveis de Mobilitat del Ayuntamiento de Barcelona; Jose Manuel Berzal, presidente de Unauto; Joan Blancafort, portavoz de 'Mou-te per Barcelona'; y Juan Luis Fernández, responsable de Polítiques Públiques de la empresa Bolt / Jordi Otix / EPC

"Ley pionera"

Inmediatamente, Álvarez ha tomado la palabra: "Eso me parece una falta de respeto a los políticos y a las administraciones", ha respondido. "Es una ley pionera, será un espejo en el que se van a mirar todas las comunidades autónomas y el mundo", al establecer un control sobre el sector, incluyendo la oferta y los precios. "El transporte no es un mercado, es un derecho. No puede dejarse en manos de las grandes plataformas y los poderes económicos" a las que "interesa rentabilizar cada servicio", ha considerado, para añadir que "Catalunya va a ser ejemplo, igual que pasa con los pisos turísticos y la vivienda".

"A contracorriente"

También la plataforma de servicios de transporte Bolt y el Sindicato Libre de Transportes (SLT), que representa a los conductores, han criticado no haber participado en la elaboración de la proposición de ley.

Bolt tiene presencia en 800 ciudades en todo el mundo. "Que Barcelona vaya a contracorriente es un grave error", advierte el resposable de Políticas Públicas de Bolt, Juan Luis Fernández. La nueva ley "pretende eliminar un tercio de la movilidad en una de las ciudades más congestionadas de Europa", ha rebatido. Para la plataforma, debe garantizarse la oferta indistintamente de quien la ofrezca, sin discriminar ni expulsar a los VTC. "Los ciudadanos no piensan si están cogiendo un taxi o un VTC, solo quieren desplazarse de un punto A a un punto B".

Transporte privado

Para Mou-te per Barcelona, que reúne patronales y empresariado de distintos sectores de la capital, es esencial una regulación que garantice a los ciudadanos el acceso a Barcelona y cubra la demanda de transporte, teniendo en cuenta que hay un gran problema de estacionamiento, ha explicado su portavoz Joan Blancafort. La entidad defiende que el uso del vehículo privado sea compatible con la apuesta de la ciudad por el transporte público.

Para el sindicato de conductores, la propuesta que se está tramitando "significa el mayor Expediente de Regulación de Empleo de la hisoria de Catalunya". Su portavoz, Mohammed Yasser Boubekri, ha considerado que están en riesgo 5.000 empleos que ocupan conductores de VTC.

La misma oferta

"La proposición de ley no intenta reducir la oferta. La actual es la que se mantendrá", ha querido aclarar la directora general de Movilidad catalana, dejando ver que sí se ampliarán las licencias de taxi para que se acojan a ellas las actuales autorizaciones de VTC que no quieran verse relegadas solo al servicio interurbano. Priorizando al modelo del taxi, ha añadido, se garantizará a los ciudadanos el servicio las 24 horas los 365 días al año, también en polígonos y urbanizaciones alejadas.

Los problemas de la contaminación y la congestión justificarían en la gran ciudad no ampliar la oferta: en estos momentos "hay 30.000 solicitudes de VTC" que reclaman una autorización para operar en el Área Metropolitana. Lo ha detallado la directora de Movilidad del Ayuntamiento, para indicar la insostenibilidad de dejar vía libre a los VTC en la ciudad, que "colapsaría". Tampoco podría alcanzar los compromisos de calidad del aire y sostenibilidad para 2030, ha añadido.

Canjeo de VTC por taxis

Para lograr el consenso, el líder de Élite Taxi ha recordado su propuesta estrella de "que las autorizaciones de VTC se canjeen de forma voluntaria por licencias de taxi", válidas durante ocho años. "No se perderá empleo y ganarán más dinero, porque en el taxi no explota (a los conductores) como las VTC", ha disparado Tito Álvarez. Además, ha dicho, circularán más rápido por el carril bus-taxi. "Nadie echa a las plataformas, se pueden quedar, pero operando con taxis. ¿Por qué? Porque estará todo controlado: tarifas, trabajadores, ubicación.... Es perfecto".

Capacidad de elegir

Sin embargo, para Unauto la ley elimina la capacidad del ciudadano de elegir, cuando debería compatibilizar todos los modos de transporte. También ha puesto en valor la capacidad de descarbonizar las flotas de VTC: "Hemos puesto sobre la mesa grandes inversiones". Ha abogado, así, por tramitar "un proyecto de ley más transparente, con informes empíricos, que no se aportan en esta proposición, que no traicione ni a los ciudadanos ni a los empleados".

"No nos oponemos a una regulación, queremos un debate con todos los actores implicados: taxi, administración, empresas y conductores que están en las calles de Catalunya. Detrás no hay modelos de movilidad, hay trabajadores y familias", ha insistido Mohammed Yasser Boubekri, que considera este aspecto una línea roja.

Barcelona 13/03/2026 Barcelona. Debate en El Periódico sobre la ley de taxi y las VTC,que empieza a tramitarse. La mesa redonda está compuesta(de izquierda a derecha) por Mohammed Yasser Boubekri (miembro del sindicato SLT),Tito Álvarez (portavoz de Élite Taxi),Susi López(directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya),Lídia Torres(directora de Serveis de Mobilitat del Ayuntamiento de Barcelona,Jose Manuel Berzal(presidente de Unauto),Joan Blancafort(portavoz de 'Mou-te per Barcelona') y Juan Luis Fernández (responsable de Polítiques Públiques de la empresa Bolt). AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

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El punto de partida legislativo es totalmente equivocado, para Bolt, que solo ve posibilidades de consenso "si se reinicia el proceso". Para Fernández, la precontratación de servicios con una antelación mínima de dos horas no tiene sentido para un joven que salga de fiesta o un turista en una estación de tren y ha defendido destinar los esfuerzos a los desafíos del futuro: "Ahora viene la movilidad autónoma, que implica nuevos retos, y nosotros nos estamos enquistando en un debate que pertenece al siglo XX".

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"Las VTC son un nuevo modelo tecnológico que se abre en las ciudades y Barcelona no puede ponerse de espaldas. La ciudad es rica en eventos culturales, sociales y hay que atenderlos en beneficio de los ciudadanos", ha remachado, Joan Blancafort. "Dada la experiencia de judicialización, los responsables públicos deben hacer las cosas bien y velar por el interés general". El debate seguirá en el Parlament a lo largo de 2026.