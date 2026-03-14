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El debate de la ley del taxi y las VTC en EL PERIÓDICO, en 7 frases estelares

Representantes de las instituciones públicas, el sector del taxi, las plataformas y trabajadores de VTC y el empresariado contraponen visiones sobre la nueva legislación

Administraciones, conductores y empresas debaten la ley del taxi en un encuentro inédito de EL PERÓDICO

Debate en El Periódico sobre la ley de taxi y las VTC

Debate en El Periódico sobre la ley de taxi y las VTC / Jordi Otix / EPC

Meritxell M. Pauné

Glòria Ayuso

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Siete ponentes han participado este viernes en el debate sobre la ley catalana del taxi y las VTC organizado por EL PERIÓDICO, con motivo del inicio de la tramitación de esta nueva y controvertida legislación. El Parlamento de Catalunya aborda desde este miércoles cómo regular la actividad de estos dos actores clave en la movilidad de la ciudadanía y las empresas, que tienen un alto impacto en la economía del país.

Siete portavoces de instituciones públicas, del sector del taxi, del ecosistema VTC y del empresariado de Barcelona han acudido a las instalaciones de este diario para explicarse y tratar de acercar posiciones. Se trata de una muestra representativa de la complejidad del ámbito que se legisla, que cuenta con una lista casi infinita de voces cualificadas, como evidenciarán las numerosas comparecencias que acogerá el Parlament en los próximos meses.

Debate sobre la ley del Taxi de EL PERIÓDICO

Debate sobre la ley del Taxi de EL PERIÓDICO

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La mesa redonda del debate, compuesta por (de izquierda a derecha) : Mohammed Yasser Boubekri, miembro del sindicato SLT; Tito Álvarez ,portavoz de Élite Taxi; Susi López, directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya; Lídia Torres, directora de Serveis de Mobilitat del Ayuntamiento de Barcelona; Jose Manuel Berzal, presidente de Unauto; Joan Blancafort, portavoz de 'Mou-te per Barcelona'; y Juan Luis Fernández, responsable de Polítiques Públiques de la empresa Bolt / Jordi Otix / EPC

La crónica periodística completa y el vídeo del debate íntegro pueden consultarse en la web de EL PERIÓDICO desde este sábado. Con el objetivo de acercar a los lectores una cuestión tan compleja y aportar claridad, seleccionamos siete titulares destacados de las cuatro rondas de intervenciones de dos minutos que ha comprendido el debate. Siete reflexiones contrapuestas y plurales, que muestran el largo camino de diálogo constructivo que aún le queda por delante a la futura ley.

Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi

Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi

El transporte no es un mercado, es un derecho que no puede dejarse en manos de las grandes plataformas. Esta ley es pionera, pone orden a los precios, los recorridos… también para el taxi. Y pone más oferta. Será un espejo en el que se van a mirar todas las comunidades autónomas y el mundo. Catalunya va a ser ejemplo, igual que pasa con los pisos turísticos y la vivienda.

Juan Luis Fernández Bolt, responsable de Políticas Públicas de BOLT

Juan Luis Fernández Bolt, responsable de Políticas Públicas de BOLT

Que Barcelona vaya a contracorriente de otras ciudades europeas como Lisboa es un grave error. Pretende eliminar un tercio de la movilidad en una de las ciudades más congestionadas de Europa. Los ciudadanos no piensan si están cogiendo un taxi o un VTC, solo quieren desplazarse de un punto A a un punto B. Contradice la jurisprudencia europea y el TSJC: no puede haber discriminación.

Susi López, directora general de Transportes y Mobilitat de la Generalitat de Catalunya

Susi López, directora general de Transportes y Mobilitat de la Generalitat de Catalunya

Es irrenunciable garantizar un servicio de obligación pública. El taxi complementa el transporte público, allí donde no llega. La ley definirá obligaciones como tarifas reguladas que nunca pueden incrementarse o turnos de trabajo que deben cumplirse. Da servicio las 24 horas y los 365 días del año. Si hay una emergencia, se le puede llamar a salir. Eso da garantía a la ciudadanía.

José Manuel Berzal, presidente de Unauto-VTC

José Manuel Berzal, presidente de Unauto-VTC

Esta ley perjudicará al ciudadano, porque habrá indemnizaciones que pagar y perderá capacidad de decidir, y supondrá la desaparición de puestos de trabajo. Es manifiestamente contraria al derecho. Que se retire envuelta en papel de regalo y que se tramite un proyecto de ley más transparente, con informes empíricos y que no traicione a los ciudadanos ni a los empleados.

Lídia Torres, directora de Servicios de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona

Lídia Torres, directora de Servicios de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona necesita un modelo de movilidad con mecanismos climáticos y esta proposición de ley ofrece herramientas digitales para ello. Faltan taxis, pero ¿cuántos? Con la nueva plataforma de datos se podrá analizar bien y situaremos al ciudadano en el centro, que es lo esencial. Si somos capaces de desplegarla con rigor, ganaremos en calidad.

Mohammed Yasser Boubekri, del Sindicato Libre de Transporte

Mohammed Yasser Boubekri, del Sindicato Libre de Transporte

Unos 5.000 trabajadores pueden perder su puesto de trabajo. No nos oponemos a una regulación, queremos un debate con todos los actores implicados: taxi, administración, empresas y conductores que están en las calles de Catalunya. Detrás de los VTC hay trabajadores y sus familias, conductores que se ganan la vida, no podemos aprobar una ley que acabe con miles de empleos.

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Joan Blancafort, de la plataforma empresarial Mou-te per Barcelona

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La Generalitat debe potenciar el taxi como servicio público y, a la vez, las VTC son un nuevo modelo tecnológico al que Barcelona no puede dar la espalda. Barcelona es rica en eventos culturales, ferias y actos sociales que deben atenderse bien. Dada la experiencia de judicialización, los responsables públicos deben hacer las cosas bien y velar por el interés general.

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