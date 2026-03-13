El Petit de Cal Eril abrirá el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú con un concierto especial

'El Petit de Cal Eril' abrirá el 2 de julio el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú con una propuesta especial, 'El Petit de Cal Eril i la Processó Metafísica', creada especialmente para inaugurar el festival. 'El Petit de Cal Eril' es el alias del músico Joan Pons Villaró, y el espectáculo, concebido como un ritual colectivo con más de un centenar de participantes de la cultura popular, como los Balls Populars de Vilanova i la Geltrú, combinará música y artes visuales como las del escenógrafo Marc Salicrú, en un recorrido por los jardines de la Masia d'en Cabanyes. Según la organización, la propuesta quiere convertir el concierto inaugural en una experiencia "colectiva e irrepetible" que transcienda el formato habitual de concierto.

El Vida 2026 se celebrará del 2 al 4 de julio y presentará un cartel con figuras internacionales, estatales y catalanas. Entre los principales nombres destacan Fatboy Slim, Ralphie Choo, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Charlotte Crepen, Saint Etienne, Maria Arnal y Amaia.

La programación también incluirá artistas como Osees, Aldous Harding, Cupido, Shame, Sidonie o Depresión Sonora, así como una amplia presencia de talento catalán con propuestas como Ferran Palau, Maria Jaume, Triquell o Al·lèrgiques al Pol·len. El festival mantendrá igualmente la programación nocturna del Vida Club, con sesiones de DJs como Myd, Yung Prado o Cassius.