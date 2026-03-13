Mercè Conesa recibe la Medalla de Oro de Sant Cugat del Vallès por su etapa como alcaldesa

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha concedido la medalla de oro de la ciudad a la exalcaldesa Mercè Conesa, que estuvo al frente del consistorio entre diciembre de 2010 y junio de 2018. El reconocimiento fue aprobado por unanimidad —ante la ausencia de la CUP— en un reciente Pleno municipal extraordinario.

El actual alcalde, Josep Maria Vallès, fue el encargado de entregar la distinción durante un acto institucional celebrado en el salón de plenos, que contó con la presencia del presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, del exalcalde de Barcelona Xavier Trias, y de la presidenta de la Orquestra Simfònica Sant Cugat, Flora Puntos.

Durante su intervención, Vallès destacó el papel de Conesa como pionera en diferentes instituciones. “Has sido la primera mujer en muchos ámbitos”, afirmó, en referencia a su etapa como alcaldesa (por CiU) y también como presidenta de la Diputació de Barcelona y del Port de Barcelona. El alcalde agradeció además su “mirada larga” y la capacidad para tejer alianzas en beneficio de la ciudad.

Conesa, por su parte, recordó que sus años al frente del consistorio fueron “intensos” y estuvieron marcados por la crisis económica. “Nos tocó gobernar con una crisis galopante y responder a muchas familias con dificultades para llegar a final de mes”, señaló.

Presencia de exalcaldes

La exalcaldesa subrayó también el papel del equipo de gobierno durante aquella etapa. “Hacer que las cosas pasen no depende de una sola persona, sino de un gran equipo”, afirmó. Conesa añadió que se siente “profundamente compensada” si la acción de su gobierno contribuyó a mejorar la ciudad.

El acto, que llenó el salón de plenos del ayuntamiento, también contó con la asistencia de los exalcaldes Joan Aymerich y Lluís Recoder, así como de la exalcaldesa Carmela Fortuny.

Conesa fue la primera mujer en ocupar la alcaldía de Sant Cugat y posteriormente también se convirtió en la primera mujer en presidir la Diputación de Barcelona y el Port de Barcelona. En 2025, además, fue incluida por la revista Forbes entre las cien mujeres catalanas más influyentes del año.

Noticias relacionadas

Durante su mandato en Sant Cugat se impulsaron proyectos como la apertura del Mercado de Volpelleres, la inauguración de la biblioteca de Mirasol-Marta Pessarrodona o la ampliación del presupuesto destinado a Servicios Ssociales, entre otras actuaciones municipales.