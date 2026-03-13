42 kilómetros
Maratón de Barcelona 2026: horario, mapa y recorrido completo
Maratón de Barcelona 2026: cortes de tráfico, calles afectadas y cambios en transporte público
Collserola cierra por la peste porcina: estas son las zonas de Barcelona donde no podrás entrar este fin de semana
Este domingo, 15 de marzo, las calles de la capital catalana se llenarán de corredores y energía con la Maratón de Barcelona 2026, que este año bate récord de participación con 32.000 inscritos, 5.000 más que la edición anterior.
La carrera arrancará a las 8:30 h en el Paseo de Gràcia, entre la Gran Vía y la Plaza de Catalunya, y la meta estará en el Paseo de Lluís Companys, junto al Arc de Triomf. Los corredores recorrerán 42 kilómetros por toda la ciudad, disfrutando de un trazado más céntrico que pasará por algunos e los monumentos más icónicos de Barcelona.
Mapa del recorrido
El circuito es totalmente urbano y está diseñado para que los corredores disfruten de la ciudad mientras corren. Algunos de los puntos destacados por los que pasarán son la Sagrada Familia, la Torre Glòries, el Monumento a Colón, la Casa Batlló o la Pedrera. Además, varios kilómetros del recorrido transcurrirán junto al mar. La previsión es que el último corredor cruce la meta poco antes de las 16:00 h.
Si vas a moverte por Barcelona el domingo, ten en cuenta que habrá cortes de tráfico, prohibiciones de aparcamiento y cambios en el transporte público durante el fin de semana. Puedes informarte sobre las afectaciones a la movilidad aquí.
