La línea de bus metropolitano exprés X84 llega a los barrios de Campreciós y el Ginestar de Viladecans

La línea de bus metropolitano exprés X84 se amplíará a partir del 16 de marzo de 2026. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), titular del servicio, y el Ayuntamiento de Viladecans (Baix Llobregat) han acordado que llegue también a los barrios de Campreciós y el Ginestar, incorporando en su recorrido seis nuevas paradas por sentido. El nuevo itinerario modifica el tramo actual de la línea en Viladecans, que deja de estar cerca del recinto ferial Cúbic eliminando esta parada. Ahora pasa a situarse en una parada de nueva creación cerca del Campo Municipal de Béisbol, en la avenida de la Fraternitat.

"La medida también permite reforzar el servicio de bus metropolitano en el eje de la riera de Sant Climent, tramo urbano donde coincide con las líneas L86 y X86, para reducir la saturación de pasajeros de estas líneas, especialmente en horas punta", explica el consistorio en un comunicado.

Ante la ampliación de recorrido, la línea X84 se refuerza a primera hora de la mañana con una expedición más para mantener el tiempo de paso cada 15 minutos (desde las 6 a las 10 horas). El resto del día hay un autobús cada 30 minutos. "La actuación mejora la cobertura del servicio de bus metropolitano en Viladecans, que cuenta con cuatro líneas que tienen origen o recorren la ciudad en dirección a Barcelona: el X83 y el X84, hasta la avenida Diagonal, y el X80 y el X86, hasta la plaza de Espanya", remarca el ayuntamiento.

El 16 de marzo también se pondrá en marcha una ampliación del X83 dentro de Gavà que mejora la conexión de Viladecans con una zona del municipio vecino, donde existen diferentes equipamientos públicos deportivos, culturales y administrativos.

La alcaldesa de VIladecans, Olga Morales, ha enmarcado esta ampliación del servicio en el conjunto de acciones que se están desarrollando en la ciudad para mejorar la movilidad: “Estamos haciendo una apuesta muy seria por la mejora del transporte público, consiguiendo por fin que todos los trenes paren a nuestra estación y la mejora sustancial de los autobuses, con nuevos vehículos, más frecuencias, nuevas líneas y nuevas paradas. Asimismo, estamos alargando la red de carriles bici y dotando a la ciudad de más cargadores de coches eléctricos, entre otros”, ha dicho. Morales también ha anunciado que, después del verano, Viladecans contará con una cuarta línea de autobús urbano (VB3) que dará servicio a Levante y barrios del norte de la ciudad en su conexión con la estación y Ca n'Alemany.