Un informe de la UAB recomienda que Sant Cugat cuente con 12 jueces propios y comparta tres más con el Vallès

Un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) propone que el futuro partido judicial propio de Sant Cugat disponga de una Sección Única Civil y de Instrucción con un total de 12 jueces y juezas, además de otros tres magistrados en secciones compartidas, lo que elevaría a 15 la cifra total.

El informe, elaborado por las profesoras de Derecho y vicedecanas de la UAB Núria Reynal y María Carmen Navarro, se ha presentado este viernes en rueda de prensa en el Ayuntamiento, con la participación del alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, y el rector de la universidad, Javier Lafuente.

Según el estudio, la estructura óptima para el nuevo órgano judicial sería una Sección Única Civil y de Instrucción formada por 12 magistrados: ocho del ámbito civil y cuatro de instrucción. Dentro de esta estructura se incluirían especializaciones en violencia sobre la mujer, violencia contra la infancia y la adolescencia, así como en familia, infancia y capacidad.

Compartir jueces

Además, el informe plantea que el nuevo partido judicial cuente con un juez de Sección Penal y otro de la Sección Social compartido con los actuales juzgados de Rubí. Asimismo, señala que se podría sumar una Sección de Contencioso-Administrativo, formado por un juez o jueza y compartida con los partidos judiciales del Vallès Occidental, con sede en Sant Cugat.

Las autoras del estudio explicaron que la propuesta se basa en cuatro criterios principales: el número de habitantes —cerca de 100.000 en Sant Cugat—, la previsión de asuntos judiciales que podría asumir el nuevo partido judicial, la carga de trabajo óptima establecida para los jueces y la actual organización del sistema judicial en España.

Durante la rueda de prensa, las responsables del informe también quisieron aclarar que la creación del partido judicial de Sant Cugat no debería implicar una reducción de los juzgados existentes en Rubí. La profesora de Derecho de la UAB Núria Reynal explicó que el objetivo es dimensionar el sistema para que funcione de forma óptima. Según señaló, actualmente los juzgados de Rubí se encuentran “sobrecargados y congestionados”, por lo que la segregación de Sant Cugat debería permitir repartir mejor la carga de trabajo y mejorar el servicio de justicia. En este sentido, defendió que lo ideal sería mantener la dotación actual en Rubí para garantizar una justicia más eficiente, evitando que la creación del nuevo partido judicial suponga “vestir un santo para desvestir a otro”.

Aprobado en 2024

La creación del partido judicial propio de Sant Cugat fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 19 de diciembre de 2024, tras una enmienda impulsada por el ayuntamiento a través del grupo parlamentario de Junts per Catalunya. La medida responde a una reivindicación histórica de más de tres décadas de la ciudad, que actualmente depende del partido judicial de Rubí junto con Castellbisbal. Durante la presentación, el alcalde reconoció que la puesta en marcha del nuevo órgano judicial no será inmediata.

Noticias relacionadas

Vallès explicó que el proyecto no aparece contemplado en los presupuestos de la Generalitat para 2026, por lo que ve difícil que sea una realidad a corto plazo. “Esperamos poder reunirnos pronto con el conseller para abordar esta cuestión, pero ahora mismo la propuesta no figura en los presupuestos”, señaló. Aun así, el alcalde aseguró que el Ayuntamiento seguirá presionando para que el proyecto avance, destacando que el municipio ya ha hecho “los deberes” con la elaboración de este estudio y con la disponibilidad de terrenos para el futuro equipamiento judicial.