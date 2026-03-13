Collserola cierra por la peste porcina: estas son las zonas de Barcelona donde no podrás entrar este fin de semana

Los vecinos de Barcelona que pensaban aprovechar el fin de semana para pasear, correr o montar en bici por la montaña tendrán que cambiar de plan, o alejarse un poco la ciudad. La Generalitat ha cerrado el acceso al medio natural del Parque Natural de Collserola tras de detectar un jabalí muerto infectado con peste porcina africana dentro del término municipal de la capital catalana. La medida entra en vigor este viernes y afecta a todas las actividades de ocio y deporte en la sierra. Por ahora, no hay una fecha prevista para levantar las restricciones.

Cada fin de semana, miles de personas acuden a Collserola para caminar o hacer deporte. Solo en días festivos, el parque puede recibir entre 10.000 y 15.000 visitantes, aproximadamente la mitad procedentes de Barcelona. Ahora, realizar estas actividades puede suponer llevarse una multa a casa.

Qué no se podrá hacer en Collserola

Con la nueva resolución, el acceso al medio natural del parque queda prohibido para la ciudadanía. Eso significa que no se podrá:

Pasear, correr o hacer senderismo por los caminos forestales.

Circular en bicicleta por pistas o rutas del parque.

Entrar con perros u otros animales domésticos.

Realizar actividades deportivas o de ocio en la montaña.

Entre los espacios afectados está también la popular Carretera de les Aigües, uno de los recorridos más frecuentados por corredores y ciclistas de la capital catalana, donde el acceso a pie o en bicicleta también ha quedado restringido.

Hasta ahora, el parque sí permitía llevar a cabo actividades durante el día, entre las seis de la mañana y las diez de la noche. Pero, tras el nuevo caso detectado en Barcelona, el cierre pasa a ser total para todas las actividades recreativas, con unas pocas excepciones. Las autoridades han recordado que saltarse estas restricciones puede acarrear sanciones, según la normativa de sanidad animal.

Parques cercanos que también cerrarán

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado, además, el cierre provisional de cerca de 40 parques y zonas verdes situados en el entorno de Collserola para reforzar las medidas de control. Entre ellos están el parque de l’Aqüeducte, el parque Apolo, los jardines de Rodrigo Caro y los jardines Campillo de la Virgen

Quién sí podrá entrar en Collserola

El cierre no afecta a todas las personas que se mueven por la zona. Seguirán pudiendo acceder:

Los vecinos que viven dentro del parque , unas 15.000 personas.

, unas 15.000 personas. Alumnos y profesores de los centros educativos situados allí.

de los centros educativos situados allí. Personas que deban acudir a restaurantes, negocios o equipamientos de la zona.

de la zona. Usuarios de instalaciones deportivas o hípicas del parque.

del parque. Quienes necesiten llegar a las estaciones de transporte público.

En estos casos, desde la administración se pide extremar las precauciones. Si se pasa de caminos de tierra a zonas pavimentadas, habrá que desinfectar el calzado o las ruedas de los vehículos para evitar propagar el virus. En el caso de circular solo por carreteras asfaltadas, no es necesario desinfectar.

El Tibidabo seguirá abierto

Una de las dudas que han surgido a raíz de las restricciones es qué pasará con el parque de atracciones del Tibidabo. El parque seguirá funcionando, aunque con algunas limitaciones: el acceso deberá hacerse solo por zonas asfaltadas y por las zonas habilitadas. Se recomienda llegar al parque con el funicular Cuca de Llum o, en caso de acceder con vehículo privado, utilizar el aparcamiento del recinto. La idea es evitar que los visitantes circulen por los bosques del parque.

MAPA DE LAS RESTRICCIONES POR LA PESTE PORCINA EN CATALUNYA

El objetivo: frenar la expansión del virus

La Generalitat explica que el cierre responde a tres motivos principales. El primero es evitar que la presencia de personas provoque que los jabalíes se dispersen, lo que podría extender la enfermedad a otras zonas. El segundo, es reducir el riesgo de transportar el virus en zapatos o ruedas de bicicletas y vehículos. Y, el tercero, es facilitar el trabajo de los equipos que están capturando animales en la zona.

En el parque de Collserola se calcula que hay entre 500 y 600 jabalíes. Por ello, también piden a la población evitar cualquier conducta que pueda atraer a los jabalíes, como dejar comida al aire libre o intentar acercarse a ellos.