La C-31 cierra esta medianoche hasta las 06.00 del martes por obras de la nueva pasarela entre Castelldefels y Gavà

Las obras que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica está llevando a cabo para construir una nueva pasarela peatonal sobre la C-31 entre Castelldefels y Gavà (Baix Llobregat) comportarán un operativo especial la noche del lunes 16 al martes 17 de marzo. En concreto, las tareas para colocar la viga principal de la estructura implicarán el cierre de la C-31, en el ámbito de La Pava, entre la medianoche y las 6 de la mañana del día siguiente.

Con una inversión cercana a los 600.000 euros, la Generalitat está ejecutando una nueva pasarela de hormigón sobre la C-31 en la zona de La Pava para "mejorar la conectividad, la accesibilidad y la seguridad de los desplazamientos a pie en este punto, de elevada movilidad cotidiana". "La intervención se ha planificado en coordinación con los ayuntamientos de Castelldefels y de Gavà, garantizando una ejecución eficiente y minimizando las afectaciones a la ciudadanía", señala el Govern en un comunicado.

La futura pasarela sustituirá a la actual estructura metálica y estará formada por dos pilares de hormigón armado situados a ambos lados de la carretera y una viga principal prefabricada de hormigón pretensado, de 32 metros de luz, tres metros de anchura y unas 110 toneladas de peso. Esta solución estructural permitirá disponer de un paso peatonal más ancho, seguro y confortable.

Afectaciones al tráfico

Para la colocación de la viga principal se llevará a cabo una operación técnica nocturna que requerirá la utilización de grúas de gran capacidad. Por motivos de seguridad, explica el Departament, será necesario cortar totalmente la C-31 la noche del 16 al 17 de marzo. Como alternativas, en sentido Barcelona el tráfico se desviará desde la C-31 por la calle 18, continuará por el paseo de la Tramuntana y se incorporará de nuevo a la C-31 por la calle de Llevant una vez superado el punto de las obras.

En sentido Sitges, el tráfico se desviará desde la C-31 por el camino de La Pava, seguirá hasta la B-210 y continuará por la rotonda y la calle de Isaac Peral, la calle de Galileu, la plaza dels Ànecs y la avenida del Canal Olímpic para reincorporarse posteriormente a la C-31. El desmontaje de la actual viga metálica requerirá una segunda operación nocturna con corte total de la vía dentro de aproximadamente cuatro semanas. "La fecha concreta se informará oportunamente", reza el texto.

"Ambas actuaciones se han programado en horario nocturno para concentrar las afectaciones en franjas de circulación reducida y minimizar el impacto sobre el tráfico. Una vez completada cada operación, la vía se reabrirá con normalidad. Se prevé la entrada en servicio de la nueva pasarela antes del periodo de Semana Santa", concluye.