Barcelona presiona a ERC para aprobar los presupuestos catalanes y desbloquear la conexión del tranvía por la Diagonal

El Gobierno municipal de Barcelona se ha sumado a la presión sobre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para que apruebe los presupuestos de la Generalitat, al manifestar este viernes de que esta es una condición es imprescindible para avanzar con la conexión del tranvía por la avenida Diagonal.

Este viernes, el ayuntamiento ha anunciado que el próximo martes, 17 de marzo, el gobierno de Collboni llevará a la Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda (CEUMH) la aprobación definitiva de los proyectos relacionados con la reurbanización de la Diagonal y la construcción del colector. “Se trata de un paso más para hacer realidad esta gran apuesta por el transporte público, la movilidad sostenible y la conexión metropolitana, desde el Baix Llobregat hasta Sant Adrià de Besòs”, han señalado desde el consistorio.

El consistorio ha recordado que, una vez se aprueben estas obras en la comisión, el siguiente paso será la aprobación del proyecto por parte de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) en la sesión del consejo de administración prevista para el próximo mes. Después, será necesario aprobar un convenio de financiación entre el Ayuntamiento y la Generalitat que establezca las responsabilidades de cada parte.

Por eso, desde el ayuntamiento han subrayado que, para licitar las obras, es imprescindible resolver primero la cuestión presupuestaria, y así lo han expresado sin rodeos: "Es necesario que todas las administraciones aprueben sus presupuestos para sacar adelante proyectos indispensables como este de la conexión del tranvía".

La presión del ayuntamiento se suma a la que ya ejerce el Govern de la Generalitat, también socialista, sobre ERC. Este jueves, Albert Dalmau (PSC), responsable de Presidència, pidió a los republicanos que “no bloqueen” Catalunya rechazando unos presupuestos de los que dependen proyectos clave.