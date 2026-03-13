Barcelona y L'Hospitalet estrechan lazos para aterrizar grandes proyectos metropolitanos como el Clínic o el Biopol

La historia de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, fronterizas y primera y segunda ciudad de Catalunya en población, ha ido siempre entrelazada, para lo bueno y para lo malo. Es imposible entender el desarrollo demográfico y urbanístico de L'Hospitalet sin tener presentes las dinámicas económicas y la industrialización de la vecina Barcelona del siglo XX, por ejemplo. Sin embargo, pese a la colaboración en distintos proyectos, la relación entre ambas urbes no siempre ha sido idílica y en el subconsciente hospitalense todavía pesa que Barcelona se anexionase casi la mitad del término municipal hospitalense hace justo un siglo, además de otros agravios. Es decir, que el crecimiento de la capital, en ocasiones, ha sido a costa del de L'Hospitalet. Polémicas que difieren de la harmonía que han querido exhibir este viernes 13 de marzo los alcaldes de Barcelona, Jaume Collboni, y L'Hospitalet, David Quirós, ambos del PSC. Los dos ediles han firmado en la masía de Ca n'Arús de L'Hospitalet un protocolo de colaboración entre ambas ciudades para impulsar la constitución de una Comisión Mixta "que incremente su colaboración a todos los niveles" y que empuje al desarrollo del área metropolitana.

El objetivo concreto del protocolo es crear esta comisión con el fin de estudiar la colaboración mutua en cuanto a los grandes proyectos de transformación y planificación urbana, así como mejorar la coordinación en la prestación de servicios. En este segundo apartado, los dos ediles han coincidido en señalar que trabajarán para que las fronteras de ambas urbes se desdibujen y que los ciudadanos no noten el salto de cambiar de ciudad por el mero hecho de cruzar una calles. Es decir, que ambos consistorios trabajarán para unificar ordenanzas y equiparar, tanto como sea posible, los servicios de ambas localidades así como en lograr que los grandes proyectos económicos, ahora sí, impacten de forma positiva en ambas localidades. Con todo, de momento se ha firmado el protocolo y ahora se deberá cerrar un convenio que defina los objetivos a lograr, algo para lo que todavía no hay un calendario sobre la mesa. Eso sí, los ediles han apuntado que la voluntad es que la Comisión se reúna, al menos, una vez al año.

"Empezamos una nueva etapa. Muchas veces las dos ciudades no han trabajado codo con codo", ha dicho Quirós en una atención a los medios de comunicación. El edil ha querido agradecer a su homólogo barcelonés que, con el acuerdo, aplique también su "visión transformadora" más allá de las fronteras de Barcelona y ha insistido en que esta relación será clave para impulsar en las mejores condiciones grandes proyectos como la llegada del futuro Hospital Clínic a los terrenos de la Universitat de Barcelona (UB) en la Diagonal y en la frontera con L'Hospitalet, la transformación de la Fira de Barcelona o el impulso del polo biomédico que se cocina al sur de la Granvia hospitalense.

Reunión de la comisión bilateral entre Barcelona y L'Hospitalet. / ACN / Àlex Recolons

En esta misma línea, Collboni ha remarcado que el polo biomédico, pese a estar en terrenos de L'Hospitalet es un proyecto que ayudará a "alimentar la capitalidad científica de Barcelona". El alcalde de Barcelona ha aprovechado el encuentro para hacerse suya una de las principales reclamaciones de Quirós hacia el Gobierno español: el desarrollo del intercambiador de la Torrassa. Se trata de uno de los principales planes en el marco de la movilidad ferroviaria del área metropolitana y que tiene por objetivo descongestionar la estación de Sants, así como dotar de una mayor flexibilidad a las líneas de Rodalies. Un proyecto sobre el que el ministro Óscar Puente, sin embargo, no se ha manifestado a pesar de la insistencia de L'Hospitalet. "Cuando el alcalde Quirós haga la reclamación también la hará en nombre de Barcelona. Es oportunidad de desarrollo urbano en L'Hospitalet y punto clave de la movilidad metropolitana", ha aseverado Quirós.

"Es un paso muy importante. Por parte de Barcelona es el primer convenio de estas características, pero no será el último", ha anunciado Jaume Collboni. Preguntado por si esta sucesión de acuerdos bilaterales puede llegar a poner en entredicho el papel del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), el mismo alcalde de Barcelona ha defendido que el acuerdo "lo que hace es reforzar y complementar el proyecto metropolitano". "Es imprescindible que la ciudad de Barcelona tenga acuerdos de estas características con los municipios que forman parte del continuo urbano", ha insistido Collboni, quien ha remarcado también que se trata de acuerdos en políticas que son competencia de los ayuntamientos y que, por lo tanto, quedan fuera de la gestión del AMB.

El continuo urbano

La suma de Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat configura un continuo urbano que cuenta con unos dos millones de habitantes —más de 1,7 millones en la primera y alrededor de 300.000 en la segunda—, lo que supone "una densidad poblacional y una intensidad de actividad económica entre las más elevadas y relevantes del sur de Europa", remarcan ambos consistorios. Y señalan que el protocolo firmado busca crear el marco que permita "explorar futuras vías de colaboración que sirvan al interés general del conjunto de la población de ambas ciudades". La idea es que el convenio que se redacte permita concretar en el futuro compromisos y obligaciones concretas por parte de cada consistorio, ya sea la aportación de medios materiales, económicos o personales, por una parte, o bien la prestación concreta de servicios.

En este primer paso para incrementar la colaboración, el protocolo detalla la composición futura de esta Comisión Mixta, que estará formada por: la presidencia compartida entre los alcaldes, alterna cada dos años; ocho vocales que estarán igualmente distribuidos de forma igualitaria; y la secretaría de esta, que será asumida también de forma alterna por los secretarios o secretarias de cada una de las dos ciudades coincidiendo con la presidencia del órgano.