Barcelona entrega otros 35 pisos públicos de Illa Glòries: estos son sus precios

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha entregado este viernes las llaves de 35 viviendas de la promoción pública Illa Glòries a sus nuevos propietarios e inquilinos, ganadores del sorteo de estos pisos. De ellas, 21 se adjudican en derecho de superficie y 14 en régimen de alquiler asequible.

Durante el acto de entrega, celebrado por la mañana, Collboni ha destacado que se trata de la promoción pública más grande de la ciudad, situada en una zona en plena transformación urbana, ya que en este entorno todavía está previsto construir nuevos equipamientos de proximidad.

El alcalde también ha reiterado el compromiso del gobierno municipal para que Barcelona sea una ciudad donde todo el mundo pueda vivir, y ha asegurado que el consistorio sigue buscando suelo disponible para construir nuevas viviendas públicas.

Collboni entrega las llaves de los pisos del bloque D de la Illa Glòries. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Gran proyecto residencial

Los pisos entregados corresponden al Bloque D, uno de los cuatro edificios que forman la gran promoción de Illa Glòries. Tras esta entrega, todavía quedan 92 viviendas pendientes: 67 pisos del Bloque C y otros 25 pisos restantes del Bloque D.

Según las previsiones municipales, todas estas llaves que faltan se entregarán a lo largo de este año. En total, esta promoción consta de 238 viviendas de protección oficial.

Illa Glòries / .

Precios de los pisos

En el caso de los 21 pisos de alquiler asequible, las cuotas mensuales se sitúan entre 418 y 724 euros, dependiendo de la superficie de la vivienda.

Por otro lado, los 14 pisos en derecho de superficie, la mayoría con plaza de aparcamiento, tienen un precio que oscila entre los 125.352 y los 212.232 euros, también en función del tamaño.

Illa Glòries / Ajuntament de Barcelona

Cómo funciona el derecho de superficie

La fórmula del derecho de superficie es lo más parecido a una compra convencional, pero con condiciones. Los adjudicatarios deben abonar una entrada del 20% del precio de la vivienda y después pagar cuotas mensuales similares a una hipoteca, durante un plazo máximo de 30 años.

Con este sistema, el piso pasa a ser de la persona adjudicataria, pero solo durante 75 años. Una vez transcurrido ese periodo, la administración recupera la propiedad plena del inmueble, garantizando así que la vivienda siga formando parte del parque público de vivienda de Barcelona, y que en un futuro puedan volver a adjudicarla a otra familia con esta necesidad.