El tranvía se ampliará en 2033 con dos paradas en Sant Adrià y Badalona para llegar a las Tres Xemeneies

El plan largamente concebido para revivir la desmantelada central térmica de las Tres Xemeneies del Besòs otea el inicio de las obras a partir de 2027 y durarán como mínimo hasta mitades de la próxima década. Los trabajos sobre el terreno deben iniciarse el año que viene para que el gran recinto industrial vacío de la nave de turbinas se transforme en la sede del Catalunya Media City, el complejo del sector audiovisual y digital que la Generalitat ambiciona que abra a últimos de 2028 y alcance repercusión internacional. Se añade que, a finales de 2027, han de comenzar a cimentarse las calles y las demás infraestructuras del futuro barrio, que sumará 1.783 viviendas situadas frente a la única franja de costa deshabitada en el entorno de Barcelona. Para llegar a ese nuevo vecindario repartido entre Sant Adrià de Besòs y Badalona, se proyecta extender la red de tranvía con dos nuevas paradas.

Los dos futuros andenes del Trambesòs se empezarán a construir a principios de 2031 y deben entrar en servicio en el verano de 2033, según el calendario que la Generalitat y las demás instituciones implicadas manejan. La prolongación será de 1,4 kilómetros, entre la parada de tranvía existente junto a la estación de Rodalies de Sant Adrià y el puerto de Badalona. Ambos apeaderos se ubicarán en la avenida Eduard Maristany, la que une ambas ciudades siguiendo en paralelo la vía del tren y que se renovará en el lado mar para permitir el paso del tranvía.

Mapa de ubicación de las dos nuevas paradas de tranvía que se construirán en Sant Adrià de Besòs y Badalona, en las inmediaciones de las Tres Xemeneies.

Una parada se levantará en las inmediaciones de las Tres Xemeneies, de las que adoptará el nombre. La otra, llamada Port de Badalona, se alzará frente al muelle y pasará ser la estación término de las líneas T4 y T6 del Trambesòs. La Autoritat del Transport Metropolità tendrá que invertir 23,6 millones de euros para el alargamiento, cuyo proyecto no se estima que comience a redactarse hasta dentro de tres años.

Por otro lado, disponer de las promociones de pisos al completo se demorará casi una década. "En 2032 no estarán todas acabadas, pero se pueden haber comenzado entonces a edificar vivienda libre y algunas protegidas", ha pronosticado Ferran Falcó, director general del Consorcio del Besòs, encargado de ejecutar la operación urbanística. Además, las oficinas del Catalunya Media City están supeditadas a que antes se traslade la subestación eléctrica pegada a la planta inoperativa. Los responsables del proyecto fechan en 2035 la finalización del vecindario en su conjunto.

Plataformas digitales

Los consellers de Presidència, Recerca i Universitats y Cultura han abordado la ampliación del transporte público y otros aspectos de la reforma que el Govern etiqueta de “proyecto de país” junto a representantes de los ayuntamientos de Sant Adrià, Badalona, Terrassa y Barcelona, entre otros. "El objetivo es consolidar Catalunya como el principal 'hub' audiovisual del sur de Europa", ha afirmado el titular de Presidència, Albert Dalmau, tras reunirse la comisión mixta de seguimiento de la remodelación. Ha asegurado que, para conseguirlo, el Govern mantiene conversaciones “con todas las plataformas digitales" para que puedan instalarse.

Recreación de los futuros edificios que se prevén construir en torno a las Tres Xemeneies, entre Sant Adrià de Besòs y Badalona. / GENERALITAT DE CATALUNYA

De todas las obras que articulan el plan para poblar el entorno de las Tres Xemeneies, la primera que debe concluirse de acuerdo al calendario es la apertura de la nave de turbinas, a finales de 2028. A su vez, las administraciones calculan que la aprobación de los proyectos de reurbanización en 93.000 metros cuadrados alrededor de la central y del parque entre la zona construida y la playa se concederá en el segundo semestre de 2026. Con un presupuesto en torno a 60 millones de euros, la construcción de vías, puentes, pasos soterrados y sistemas de drenaje frente a eventuales desbordamientos por lluvias torrenciales debe concluirse hacia 2031, unos tres años después del estreno previsto de la sede del Catalunya Media City.

La zona verde de 90.000 metros cuadrados -también con protecciones contra inundaciones- queda subordinada al desvío del colector de Llevant, que transporta aguas residuales por la costa entre Badalona y Sant Adrià. El traslado debe estar avanzado en 2029, lo que ha de permitir que el parque comience a plantarse entonces y esté listo en 2032. Costará 13,7 millones de euros.

La futura zona se adaptará al riesgo de inundación, con canalizaciones visibles para encauzar el exceso de agua hacia el parque, donde se crearán tramos que se anegarán en caso de avenida para absorber el agua y proteger el resto de la franja habitada. "No es inviable construir pero se debe conocer el sitio donde se actúa", explica el arquitecto Enric Batlle, encargado de la reurbanización. "Estaremos en cotas muy bajas, por lo que las calles y el parque se han diseñado teniéndelo en cuenta y el barrio estará preparado", defiende.

Recreación de las Tres Xemeneies, en Sant Adrià de Besòs, con la nave de turbinas a la derecha y los edificios pendientes de construir a la izquierda. / GENERALITAT DE CATALUNYA

Alumnos y espacio de memoria

Aparte de contar con platós y espacios de producción, la nave de turbinas albergará entre 2.000 y 2.500 alumnos al año. Serán ciclos medios y superiores de Formación Profesional, de cursos universitarios de grado, máster y doctorado especializados en el mundo audiovisual y digital y enseñanza no reglada. La Generalitat está dialogando con la Universitat de Barcelona, la Politècnica de Catalunya, la Pompeu Fabra y la Autònoma de Barcelona para para que compartan una propuesta interuniversitaria en el 'hub'.

Como anticipo, la nave de turbinas abrirá el año que viene con una exposición sobre las reivindicaciones obreras, el patrimonio fabril y la industria energética en Catalunya que confluyen en las Tres Xemeneies. El potencial riesgo de que la mayúscula remodelación soslaye la memoria histórica del lugar ha preocupado a colectivos críticos con el proyecto, partícipes de un contencioso contra el plan urbanístico. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tiene pendiente dictar sentencia al respecto.

La Generalitat define el rincón expositivo como un “espacio inmersivo y de memoria”, que incluirá una sala de realidad virtual de 80 metros cuadrados. Se instalará en una ubicación temporal en la nave hasta que se rehabilite. Durante las obras, recorrerá las localidades del Besòs y, acabada la restauración, será accesible de forma permanente.