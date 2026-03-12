El Racc celebra sus 120 años reivindicando su aportación a la nueva movilidad

Pocos clubes cuentan con 890.000 socios. Los reúne el RACC, que este jueves celebra sus 120 años de historia en un acto institucional con 200 invitados en La Pedrera. Entre ellos el president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

El emblemático edificio modernista se fundó en 1906, el mismo año que nació el entonces Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC).

Entre sus cinco fundadores se encontraban el Ramon Casas y Pere Romeu. Pioneros conductores además de célebres pintores, en los míticos encuentros en Els Quatre Gats decidieron organizarse para responder a los retos de los primeros automovilistas, "con voluntad de anticiparse y aportar progreso", ha explicado el presidente del RACC, Josep Mateu.

El president Salvador Illa y el presidente del RACC, Josep Mateu. / MANU MITRU / EPC

Caballos y tranvías

Entonces las calles estaban dominadas por caballos y carruajes, tranvías y bicicletas. Empezó reuniendo a los pocos propietarios de automóviles, la mayoría industriales, ingenieros o burgueses, para difundir el uso del coche en una época en que era una tecnología muy nueva; y organizar competiciones y viajes para probar las nuevas máquinas. "Comenzó muy pronto defendiendo a los conductores, reclamando mejores carreteras" intentando influir en las primeras normas de circulación e incluso "pagando de su bolsillo las primeras señales de tráfico, porque no les hacían caso", ha explicado Mateu. Era cuando la actual Nacional II era la carretera de França, "que aún está pendiente de actualizarse", ha aprovechado Mateu.

Mesa sobre el futuro de la movilidad durante el acto de celebración de los 120 años del RACC. / Manu Mitru

Movilidad más limpia

Detrás del primer mapa de carreteras de Catalunya (1915), las primeras gasolineras, y evolucionando hasta contar con helicópteros medicalizados, el club ha reivindicado su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, que ahora pasan por un nuevo modelo de movilidad, que Mateu ha caracterizado como "más limpia, impulsada con nuevos tipos de energia, adaptada a los distintos usos y más segura". Unos cambios que ahora llegan mucho más rápido, ha destacado el director general del club de la movilidad, Xavier Pérez, y que han llevado a rebautizar el RACC como Mobility Club. Aplicaciones para viajeros, una escuela de drones y teleasistencia geolocalizada son algunos de los innovadores servicios, junto con la cobertura a mascotas, que ahora impulsa.

El encuentro también ha sido una fiesta del deporte del motor, con la presencia de Àlex Crivillé, Luis Moya, Laia Sanz y Luis Pérez-Sala. El club ha sacado pecho de organizar las primeras carreras de coches - los campeonatos de la Copa Catalunya (1908) o la Volta a Catalunya (1916)- y situar el país al frente del motor, así como de haber contribuido ahora al mantenimiento del Circuit de Catalunya.

El president del Parlament, Josep Rull, en la celebración de los 120 años del RACC. / Manu Mitru

El futuro

"Yo soy socio del RACC", no ha dudado en decir el alcalde, Jaume Collboni, que ha reconocido la aportación al progreso, al debate de la movilidad y su gran contribución al deporte vinculado al motor, y subrabajo para que haya menos víctimas en accidentes de tráfico.

Precisamente, la celebración ha servido también para mirar al futuro de la movilidad por tierra y aire. "El 12% de la población ya comparte vehículo y en el futuro será el 50%", ha asegurado el presidente de Barcelona Oberta, Gabriel Jené. El preisdente de Aena, Maurici Lucena, ha defendido que "no dejaremos de volar, lo haremos mucho más".