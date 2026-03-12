Medalla de Honor de Barcelona
Muere a los 97 años Josep Espinàs, histórico exconcejal de Sants-Montjuïc: "Dejó una gran huella"
Fue una figura clave del movimiento vecinal del distrito y y participó en la fundación de la Escuela Proa durante el franquismo
El que fuera concejal del distrito barcelonés de Sants-Montjuïc, Josep Espinàs, ha fallecido este pasado lunes a los 97 años. Vinculado durante décadas a la vida social y política del distrito, Espinàs fue una figura muy presente en el tejido vecinal y asociativo de los barrios de la zona.
Químico de profesión y también catequista, Espinàs participó activamente en distintas iniciativas comunitarias. Uno de los hitos por los que es especialmente recordado fue su implicación en la creación de la Escuela Proa en 1966, en plena dictadura franquista. El proyecto nació con el objetivo de ofrecer una alternativa educativa frente a las imposiciones del régimen.
En el ámbito político, Espinàs estuvo ligado al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) durante la década de los años 80. En el primer mandato municipal tras la recuperación de la democracia ocupó el cargo de director de Servicios del distrito de Sants‑Montjuïc. Posteriormente, entre 1983 y 1987, pasó a ser el concejal del distrito, convirtiéndose el segundo concejal de la democracia.
Tras dejar la concejalía al finalizar ese mandato, continuó vinculado a la gestión municipal. Su trayectoria fue reconocida en el año 2006 con la Medalla de Honor de Barcelona, una distinción que premia la contribución de personas y entidades a la vida cívica de la ciudad.
"Dejó una gran huella"
La noticia de su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de condolencia entre vecinos y entidades del distrito. La Federació d'Hostafrancs ha recordado su estrecha relación con el barrio: “Muy vinculado a Hostafrancs, colaboró con diversas entidades y dejó una gran huella”.
También la diputada socialista Sara Jaurrieta ha querido dedicarle unas palabras de reconocimiento en redes, destacando que Espinàs fue una persona “muy cercana a las entidades de Sants-Montjuïc" y comprometida con "trabajar por una sociedad mejor”.
