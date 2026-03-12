Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránJoan LaportaTrumpFrancisca CadenasMeloniIone BelarraMiranda de EbroPeste porcinaCollserolaEncuestas Castilla y LeónEuriborRenta 2026Vino
instagramlinkedin

Medalla de Honor de Barcelona

Muere a los 97 años Josep Espinàs, histórico exconcejal de Sants-Montjuïc: "Dejó una gran huella"

Fue una figura clave del movimiento vecinal del distrito y y participó en la fundación de la Escuela Proa durante el franquismo

Sara Belbeida, primera concejala árabe y musulmana de Barcelona, toma el relevo de Rabell

Josep Espinàs

Josep Espinàs / NOTÍCIES DE SANTS-MONTJUÏC

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El que fuera concejal del distrito barcelonés de Sants-Montjuïc, Josep Espinàs, ha fallecido este pasado lunes a los 97 años. Vinculado durante décadas a la vida social y política del distrito, Espinàs fue una figura muy presente en el tejido vecinal y asociativo de los barrios de la zona.

Químico de profesión y también catequista, Espinàs participó activamente en distintas iniciativas comunitarias. Uno de los hitos por los que es especialmente recordado fue su implicación en la creación de la Escuela Proa en 1966, en plena dictadura franquista. El proyecto nació con el objetivo de ofrecer una alternativa educativa frente a las imposiciones del régimen.

En el ámbito político, Espinàs estuvo ligado al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) durante la década de los años 80. En el primer mandato municipal tras la recuperación de la democracia ocupó el cargo de director de Servicios del distrito de Sants‑Montjuïc. Posteriormente, entre 1983 y 1987, pasó a ser el concejal del distrito, convirtiéndose el segundo concejal de la democracia.

Tras dejar la concejalía al finalizar ese mandato, continuó vinculado a la gestión municipal. Su trayectoria fue reconocida en el año 2006 con la Medalla de Honor de Barcelona, una distinción que premia la contribución de personas y entidades a la vida cívica de la ciudad.

"Dejó una gran huella"

La noticia de su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de condolencia entre vecinos y entidades del distrito. La Federació d'Hostafrancs ha recordado su estrecha relación con el barrio: “Muy vinculado a Hostafrancs, colaboró con diversas entidades y dejó una gran huella”.

Noticias relacionadas

También la diputada socialista Sara Jaurrieta ha querido dedicarle unas palabras de reconocimiento en redes, destacando que Espinàs fue una persona “muy cercana a las entidades de Sants-Montjuïc" y comprometida con "trabajar por una sociedad mejor”.

TEMAS

  1. Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897
  2. Más de 80 alcaldes catalanes piden regularizar cientos de urbanizaciones: 'Es el primer problema urbanístico del país
  3. El Gran Casino de la Rabassada, abandonado durante 80 años, sale a la venta por 1,7 millones
  4. Élite Taxi propone convertir todos los VTC en licencias temporales de taxi para evitar la judicialización de la ley
  5. Laporta apunta al 'entendimiento' entre L'Hospitalet y el Barça para desencallar la reforma del sector Can Rigalt
  6. Estos son los 5 mejores restaurantes de Castelldefels según Tripadvisor
  7. Una quincena de ciudades barcelonesas afianzan sus carreteras para el paso del Tour con una inversión de 700.000 euros
  8. Excelente': los elogios al mejor restaurante de Castelldefels según Tripadvisor

La cadena de supermercados Plusfresc abre su séptima tienda en Barcelona, un antiguo Caprabo a tres calles de la Sagrada Família

La cadena de supermercados Plusfresc abre su séptima tienda en Barcelona, un antiguo Caprabo a tres calles de la Sagrada Família

Collserola cierra hoy para la ciudadanía de Barcelona: el Govern acecha a 500 jabalíes por la peste porcina

Collserola cierra hoy para la ciudadanía de Barcelona: el Govern acecha a 500 jabalíes por la peste porcina

El histórico Cine Diagonal renacerá como un gran espacio para eventos

El histórico Cine Diagonal renacerá como un gran espacio para eventos

Muere una persona sintecho en Badalona, la quinta este año en la ciudad

Muere una persona sintecho en Badalona, la quinta este año en la ciudad

Así está la situación de las líneas de Rodalies: cortado uno de los tramos reabiertos de la R3 por un desprendimiento

Así está la situación de las líneas de Rodalies: cortado uno de los tramos reabiertos de la R3 por un desprendimiento

Muere a los 97 años Josep Espinàs, histórico exconcejal de Sants-Montjuïc: "Dejó una gran huella"

Muere a los 97 años Josep Espinàs, histórico exconcejal de Sants-Montjuïc: "Dejó una gran huella"

Marcel Pons, dueño de un restaurante de Barcelona: "Mi padre puso gran parte del dinero y no es lo mismo devolvérselo con 80 años que con 70"

Marcel Pons, dueño de un restaurante de Barcelona: "Mi padre puso gran parte del dinero y no es lo mismo devolvérselo con 80 años que con 70"

Ronit Stern, la "ingeniera de sabores" que acaba de poner en marcha el restaurante Superauto: "Dame cualquier plato y lo haré sabroso"

Ronit Stern, la "ingeniera de sabores" que acaba de poner en marcha el restaurante Superauto: "Dame cualquier plato y lo haré sabroso"