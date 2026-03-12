La mitad de la luz de Sant Cugat será LED: la ciudad renueva su alumbrado con casi 1.500 nuevos puntos

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès está llevando a cabo una nueva fase de renovación del alumbrado público con la sustitución de 1.416 luminarias por tecnología LED, un sistema que califican de “más eficiente energéticamente y con mayor calidad lumínica”. La actuación cuenta con una inversión municipal de 385.000 euros y consideran que permitirá generar un ahorro anual estimado de unos 63.000 euros en la factura eléctrica, además de evitar la emisión de 97 toneladas de CO₂. Según el alcalde, Josep Maria Vallès, con esta iniciativa el consistorio quiere remarcar que en la ciudad están “comprometidos con la sostenibilidad y con la mejora continua del espacio público”.

Con este cambio, la ciudad pasará de 8.296 puntos de luz LED a 9.712, lo que supone que casi la mitad del alumbrado público del municipio funcionará ya con esta tecnología. En términos porcentuales, la presencia de luminarias LED en la red municipal aumentará del 42% actual a prácticamente el 50%.

Los trabajos se están realizando en 33 zonas de la ciudad, entre calles, plazas y rotondas, y también en barrios situados en áreas más alejadas del centro urbano. Entre ellos destacan Can Barata, donde ya se ha completado la renovación con 137 nuevas luminarias, y próximamente se actuará en Mas Fortuny y Sol i Aire, con la instalación prevista de 61 y 77 puntos de luz LED, respectivamente.

21 zonas ya renovadas

Hasta el momento, el consistorio ya ha finalizado la sustitución del alumbrado en 21 zonas, entre ellas la Ronda Nord, la avenida de las Roquetes, la plaza Cerdanyola, la avenida Montserrat Roig, el paseo de la Floresta o la avenida de la Via Augusta.

Las obras continúan actualmente en 12 puntos más del municipio, como las calles Manel Farrés, Pere Serra, Víctor Hugo, Joan Miró o Ramon Llull, así como en la avenida Ragull, la plaza de Bach, la plaza Garriga, la avenida del Bell Indret y diversos viales del sector de Can Mates oeste.

El Ayuntamiento prevé que el conjunto de los trabajos finalice antes del mes de junio, en el marco de las actuaciones de mejora del mantenimiento urbano y de las políticas municipales orientadas a reducir el consumo energético y las emisiones contaminantes en el espacio público.