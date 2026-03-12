Junta local de seguridad
Los hurtos y los robos en interior de vehículos hacen subir un 8,9% la delincuencia en Esplugues
Por el contrario, los robos con fuerza en domicilios han bajado un 30,7% y los robos con violencia en establecimientos, un 51%
PLAN 'ESPLUGUES, CIUTAT SEGURA' | Esplugues recurre a los serenos para mejorar la sensación de inseguridad: "No queremos causar alarma, pero estamos preocupados"
Los datos facilitados por los Mossos d'Esquadra en la junta local de seguridad de Esplugues de Llobregat que se ha celebrado este jueves por la mañana muestran un aumento del 8,9% en los delitos registrados desde marzo de 2025 y hasta febrero de este año. Concretamente, se trata de 3.247 delitos, mientras que en los doce meses anteriores fueron 2.983. Estos datos están en la línea de lo publicado hace semanas por el Ministerio de Interior en su balance anual de criminalidad, que apuntaba a un aumento del 10% respecto al año 2024.
El Ayuntamiento apunta a que la gran mayoría de los delitos registrados "corresponden a pequeños hurtos y a robos con fuerza en el interior de vehículos". De hecho, el alcalde, Eduard Sanz, ha querido destacar "el esfuerzo que los diferentes cuerpos están haciendo ante este aumento moderado de los hechos delictivos, concentrado en una tipología concreta, como el robo en el interior de vehículos, que los datos de los últimos meses nos dicen que están dando resultados".
Pese al aumento, las fuerzas de seguridad aseguran que las detenciones efectuadas y los esfuerzos policiales de coordinación han incidido en que el número de delitos cometidos en los primeros dos meses del año vayan a la baja. Los descensos más marcados corresponden a delitos más graves, como los robos con fuerza en domicilios y en establecimiento, que han disminuido en los últimos 12 meses un 30,7% y un 51% respectivamente. Además, los robos con violencia o intimidación (en el espacio público, en establecimientos o en domicilios) han bajado un 25,9%. En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, han pasado de 23 a 20. Y los que tienen que ver con el entorno virtual (sobre todo, estafas con tarjetas bancarias e informáticas), han disminuido un 5,8% (de 539 a 508).
Aumento de las detenciones
La actividad policial se ha traducido en los últimos 12 meses en un aumento del 28,2% en el número de detenciones: 445, un centenar más que el periodo anterior. En este sentido, los cuerpos policiales han hecho mención al fenómeno de la multirreincidencia, y han subrayado que en los últimos meses "se está abordando desde la cooperación policial y con las instancias judiciales, cosa que ha permitido que ladrones multirreincidentes hayan entrado a prisión".
Acerca de las denuncias por convivencia, han aumentado hasta 726 (en los doce meses anteriores, fueron 681). Las actitudes incívicas con vehículos de movilidad personal, como los patinetes, continúan siendo la principal causa de denuncia (278), seguido de las derivadas de la tenencia de animales de compañía (142). Las relativas al consumo de alcohol han disminuido (de 129 a 81). Además, la Policía Local ha tramitado 156 infracciones por drogas (12 más que el periodo anterior) y 28 por armas (dos menos). En cuanto a la siniestralidad viaria, los accidentes con víctima han ido a la baja (158, por 185 de los 12 meses anteriores), con 15 personas graves y ninguna muerte.
La Junta de Seguridad ha contado también con la presencia de la delegada del Govern en Barcelona, y exalcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, que ha recordado la importancia de respetar la prohibición de acceso al Parc de Collserola, con motivo de los últimos brotes de peste porcina africana.
- Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897
- Más de 80 alcaldes catalanes piden regularizar cientos de urbanizaciones: 'Es el primer problema urbanístico del país
- El Gran Casino de la Rabassada, abandonado durante 80 años, sale a la venta por 1,7 millones
- Élite Taxi propone convertir todos los VTC en licencias temporales de taxi para evitar la judicialización de la ley
- Laporta apunta al 'entendimiento' entre L'Hospitalet y el Barça para desencallar la reforma del sector Can Rigalt
- Estos son los 5 mejores restaurantes de Castelldefels según Tripadvisor
- Una quincena de ciudades barcelonesas afianzan sus carreteras para el paso del Tour con una inversión de 700.000 euros
- Excelente': los elogios al mejor restaurante de Castelldefels según Tripadvisor