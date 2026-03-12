Los hurtos y los robos en interior de vehículos hacen subir un 8,9% la delincuencia en Esplugues

Los datos facilitados por los Mossos d'Esquadra en la junta local de seguridad de Esplugues de Llobregat que se ha celebrado este jueves por la mañana muestran un aumento del 8,9% en los delitos registrados desde marzo de 2025 y hasta febrero de este año. Concretamente, se trata de 3.247 delitos, mientras que en los doce meses anteriores fueron 2.983. Estos datos están en la línea de lo publicado hace semanas por el Ministerio de Interior en su balance anual de criminalidad, que apuntaba a un aumento del 10% respecto al año 2024.

El Ayuntamiento apunta a que la gran mayoría de los delitos registrados "corresponden a pequeños hurtos y a robos con fuerza en el interior de vehículos". De hecho, el alcalde, Eduard Sanz, ha querido destacar "el esfuerzo que los diferentes cuerpos están haciendo ante este aumento moderado de los hechos delictivos, concentrado en una tipología concreta, como el robo en el interior de vehículos, que los datos de los últimos meses nos dicen que están dando resultados".

Pese al aumento, las fuerzas de seguridad aseguran que las detenciones efectuadas y los esfuerzos policiales de coordinación han incidido en que el número de delitos cometidos en los primeros dos meses del año vayan a la baja. Los descensos más marcados corresponden a delitos más graves, como los robos con fuerza en domicilios y en establecimiento, que han disminuido en los últimos 12 meses un 30,7% y un 51% respectivamente. Además, los robos con violencia o intimidación (en el espacio público, en establecimientos o en domicilios) han bajado un 25,9%. En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, han pasado de 23 a 20. Y los que tienen que ver con el entorno virtual (sobre todo, estafas con tarjetas bancarias e informáticas), han disminuido un 5,8% (de 539 a 508).

Aumento de las detenciones

La actividad policial se ha traducido en los últimos 12 meses en un aumento del 28,2% en el número de detenciones: 445, un centenar más que el periodo anterior. En este sentido, los cuerpos policiales han hecho mención al fenómeno de la multirreincidencia, y han subrayado que en los últimos meses "se está abordando desde la cooperación policial y con las instancias judiciales, cosa que ha permitido que ladrones multirreincidentes hayan entrado a prisión".

Imagen de la junta local de seguridad de Esplugues de Llobregat, celebrada este jueves por la mañana / AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Acerca de las denuncias por convivencia, han aumentado hasta 726 (en los doce meses anteriores, fueron 681). Las actitudes incívicas con vehículos de movilidad personal, como los patinetes, continúan siendo la principal causa de denuncia (278), seguido de las derivadas de la tenencia de animales de compañía (142). Las relativas al consumo de alcohol han disminuido (de 129 a 81). Además, la Policía Local ha tramitado 156 infracciones por drogas (12 más que el periodo anterior) y 28 por armas (dos menos). En cuanto a la siniestralidad viaria, los accidentes con víctima han ido a la baja (158, por 185 de los 12 meses anteriores), con 15 personas graves y ninguna muerte.

La Junta de Seguridad ha contado también con la presencia de la delegada del Govern en Barcelona, y exalcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, que ha recordado la importancia de respetar la prohibición de acceso al Parc de Collserola, con motivo de los últimos brotes de peste porcina africana.