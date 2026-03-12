El Govern encarga a la multinacional TYLin que estudie si FGC puede desarrollar el reivindicado 'metro del Delta'

Hace ya un cuarto de siglo que el Delta del Llobregat reclama una nueva conexión ferroviaria que enlace entre sí a los municipios que lo integran, además de con Barcelona. Tras años de proyectos descarrilados y de indecisión sobre quien debería operar esta línea alternativa a la R2 de Rodalies, el Govern ha apostado por estudiar formalmente que sea Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) quien se haga cargo. Hace unos días, la Generalitat dio un primer paso para materializar este proyecto tras formalizar un contrato con la multinacional TYLin para que estudie la viabilidad de que FGC elabore y gestiones el llamado ‘metro del Delta’.

De este modo, el Govern recupera la propuesta original del proyecto, que ya en un origen empezó a rodar con los Ferrocarrils como opción predilecta. De finalmente llevarse a cabo, se creará un nuevo ramal de la línea Llobregat-Anoia de FGC que conectará Castelldefels y Sant Boi.

Concretamente, surgiría de la estación de Molí Nou-Ciutat Coperativa y descendería hasta Castelldefels sumando distintas paradas en estas dos ciudades, así como en Gavà y Viladecans. La idea es que, además de mejorar la conexión con la capital catalana, funcione efectivamente como un metro y contribuya a una mayor interconectividad entres barrios de los propios municipios. De un modo similar a como ya ocurre en ciudades del Vallès como Sabadell o Terrassa.

La empresa pública Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) fue quien licitó el estudio, cuyo contrato ahora se ha adjudicado y formalizado con TYLin Spain S.L. Finalmente, el precio del contrato asciende hasta poco más de 613.000 euros (IVA incluido) y el terminio de ejecución del mismo da de margen para que se lleve a cabo hasta el 31 de enero de 2028. No se prevén prórrogas.

Cuatro empresas se postularon

Un total de cuatro empresas presentaron ofertas para hacerse con la licitación. Además de TYLin, optaron al concurso INGEROP T3 SLU, META ENGINEERING, S.A.U. y CONSULTRANS. La multinacional TYLin fue la que logró una mayor puntuación en los criterios subjetivos de la licitación tras sumar 56 de los 70 puntos posibles y la tercera respecto a la oferta económica —con 27,97 puntos de 30—. Es decir, que logró 83,97 de 100 puntos posibles. TYLin se hizo fuerte entre las ingenierías España tras la adquisición y posterior fusión de distintas compañías locales, entre las que destaca GPO.

Tal y como consta en los pliegues del contrato, Ifercat, con la colaboración de FGC, actuará ahora como entidad coordinadora de la ejecución del contrato, bajo la supervisión de la Direcció General de Infraestructures i Mobilitat (DGIM) del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

Así, Ifercat deberá designar a un responsable técnico de seguimiento del contrato que actuará como interlocutor único con ella empresa adjudicataria y que velará por “el cumplimiento de los plazos, la calidad técnica de la documentación y el alineamiento de los trabajos con las líneas estratégicas de planificación de la Generalitat”. La previsión es que los trabajos de redacción se inicien durante el otoño de este 2026.

Presión demográfica

En los últimos meses, las respectivas alcaldesas del Delta han vuelto a poner la reclamación sobre la mesa y remarcan la necesidad de un nuevo método de transporte adicional que permita responder al aumento demográfico de los últimos años, así como al nuevo crecimiento poblacional previsto para las próximas décadas. Más allá de los problemas intrínsecos de cada servicio, en los cuatro municipios por los que debe pasar el 'metro del Delta' —Castelldefels, Gavà, Viladecans y Sant Boi— la población ha crecido en las últimas décadas y viven ya unas 270.000 personas, según los datos del Idescat.

Además, en estas mismas urbes está previsto que, en los próximos 10 o 15 años, se desarrollen unas 10.000 nuevas viviendas, lo que supondrá un aumento de la presión en el actual transporte ferroviario y por carretera. Por ello, urge cada vez más una tercera conexión con Barcelona que ayude a oxigenar la situación.

El principal objetivo del contrato en cuestión es la redacción de un proyecto técnico de alternativas integral sobre la infraestructura ferroviaria del Baix Llobregat, que permita disponer de "una sólida base técnica" para la toma de decisiones en materia de planificación ferroviaria y de la movilidad en esta zona al sur de la capital catalana. El estudio proporcionará "una visión en su conjunto, coherente e integrada del complejo sistema ferroviario del territorio", evitando la fragmentación actual de proyectos y el solapamiento con otras intervenciones ferroviarias o del metro contempladas en la zona.

Ya hace más de dos décadas que las administraciones identificaron las carencias de cobertura ferroviaria en el sur de Barcelona y se propuso la nueva línea Castelldefels–Sant Boi–Cornellà–Barcelona, concebida inicialmente por FGC y posteriormente redefinida por el Ministerio de Fomento como una línea de Rodalies dentro del Pla de Rodalies 2008-15. Tal y como recoge el documento de la formalización del contrato, paralelamente, se plantearon otras actuaciones complementarias para mejorar la capacidad del corredor sur, como la cuadruplicación de vías entre Castelldefels y El Prat, necesaria para separar tráficos regionales y de proximidad, y el acceso ferroviario a la nueva terminal T1 del Aeropuerto de El Prat, con origen en la línea R2.