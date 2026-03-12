ERC propone a Collboni siete medidas para frenar el impacto económico de la guerra en Irán en Barcelona

El grupo municipal de ERC planteará al ejecutivo socialista de Jaume Collboni una batería de siete medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán. El cierre del estrecho de Ormuz, del tráfico aéreo en Oriente Medio y la volatilidad financiera pueden afectar a Barcelona por ejemplo con un encarecimiento de la energía, los alimentos y el transporte y una parálisis de inversiones y eventos internacionales.

Jordi Castellana, el concejal encargado habitualmente de temas presupuestarios en el grupo republicano, presentará una proposición en este sentido en la comisión de Economía del próximo miércoles. “No es la primera vez que Barcelona afronta las repercusiones de un choque geopolítico”, avisa, en referencia a las consecuencias que tuvo el Brexit del Reino Unido o el inicio del ataque de Rusia a Ucrania. Los republicanos piden “un protocolo estable” para que la ciudad pueda reaccionar a nuevas oleadas de incertidumbre con “una actuación rápida y coordinada”.

En primer lugar, ERC sugiere que el consistorio active un dispositivo de análisis y seguimiento de la coyuntura internacional, en coordinación con Barcelona Activa, el cuerpo consular, las cámaras de comercio y las asociaciones empresariales y sectoriales”. El objetivo sería “detectar riesgos” directos para Barcelona, como ferias en peligro o talento a la fuga.

En paralelo, reclaman que un informe cuantifique antes de dos meses “el sobrecoste” para los servicios municipales del encarecimiento de combustibles, gas y electricidad. Y, una vez elaborado, revisar los precios públicos y tarifas reguladas para que la inflación no ahogue ni a los grandes concesionarios y operadores, ni a las muchas PIMEs y autónomos que trabajan para el consistorio. Ya se actualizan de forma periódica, pero ERC quiere que se estudie la introducción de una cláusula de revisión anticipada para reaccionar con mayor agilidad.

Noticias relacionadas

Por otro lado, reclama un “escudo social para la ciudadanía” más afectada por un encarecimiento general, a través de más ayudas para pagar suministros energéticos y compensaciones en comedores escolares o transporte. Para algunas de las medidas resulta indispensable la “coordinación metropolitana e institucional”, en especial con el Área Metropolitana. Finalmente, ERC insta a acelerar la transición energética local para depender menos del precio del petróleo.