El 'Dimoni' de las Festes de Maig 2026 de Badalona estará dedicado al baloncesto: "Representa los valores de nuestra ciudad"

Las Festes de Maig 2026 de Badalona ya conocen el diseño del típico pañuelo de fiestas, del cartel de la festividad y, sobre todo, del 'Dimoni' que se quemará en la noche de Sant Anastasi. De hecho, el diseño del cartel, obra de Andrea Macias, Carlota Daura y Guillem Vidaña, representa como todos los barrios de la ciudad, con sus iconos arquitectónicos, se iluminan durante la noche de la 'Crema del Dimoni'. Este año, la figura que se reducirá a cenizas en la noche más especial de las fiestas representa a un jugador de baloncesto, raíz de una coincidencia en el calendario muy badalonesa: durante el fin de semana grande de las Festes de Maig tendrá lugar en el Pavelló Olímpic la celebración de la Final Four de la Basketball Champions League, lo que augura una gran afluencia de público en la ciudad para esas fechas, en el segundo fin de semana del mes de mayo.

La presentación ha tenido lugar este jueves por la mañana en la sala de prensa del edificio de oficinas municipales del Viver, y ha contado con la presencia de la primera teniente de Alcaldía, Cristina Agüera, y del alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol. Ambos han agradecido a los diferentes autores su trabajo: "Hoy presentamos nuestros símbolos de la fiesta, hablamos de elementos que bajo mi punto de vista son ubicados en el primer impacto visual", ha declarado el alcalde.

El cartel de las Festes de Maig 2026 de Badalona, obra de Andrea Macias, Guillem Vidaña y Carlota Daura / AJUNTAMENT DE BADALONA

Los autores del cartel han comentado que buscaban un diseño que significase la unión de todos los barrios de la ciudad, que "representase que la fiesta es de toda Badalona, y que se vive en todos los barrios" de la misma manera. "¡Qué mejor que ver toda la ciudad iluminada delante del 'Dimoni' quemando!", han declarado los autores.

Sobre el pañuelo, este año de un rojo burdeos y en el que se lee la inscripción 'orgullosament Badalona', Albiol ha subrayado que destila un "muy importante sentimiento de pertinencia". Las 100.000 unidades (25.000 más que el año pasado) encargadas por el Ayuntamiento se empezarán a repartir y vender para Sant Jordi. Al lado del 'Dimoni' se instalará una parada para vender los pañuelos, además del habitual reparto gratuito en las escuelas de la ciudad.

Así será el 'Dimoni' de las Festes de Maig 2026 de Badalona, llamado 'El sexto jugador' y obra de Àlex Prats / AJUNTAMENT DE BADALONA

El 'Dimoni', llamado 'El sexto jugador', es obra del estudiante de arquitectura Àlex Prats, que ha explicado que se trata de su primer proyecto en la carrera: "Eso me hace especial ilusión", ha declarado. La coincidencia de fechas entre la Final Four y el fin de semana grande de las Festes de Maig ha provocado que la temática estuviese clara este año: "Como badalonés, es un orgullo dedicar este diseño a la cuna del baloncesto europeo", ha subrayado Prats. La figura aparece encajada en la canasta, y viste una camiseta con el relieve típico de una botella de Anís del Mono, otro de los símbolos más reconocibles de la ciudad.

"Los tres elementos me gustan mucho, representan perfectamente a nuestra ciudad, nuestros valores y nuestros activos", ha descrito Albiol. El 'Dimoni' se plantará en la playa a partir del 1 de mayo, como es habitual, para que los vecinos y los niños lo puedan visitar, y dejar en él escritos sus deseos. El alcalde ha indicado que próximamente se conocerá el detalle de la programación de las fiestas, que este año, ha asegurado "viene repleta de actividades para todas las edades". Una de ellas, que se recupera después de unos cuantos años, será la popular fiesta de las migas.