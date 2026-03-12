Los Comuns piden a Collboni que Barcelona se una al boicot a ChatGPT por sus vínculos con Trump

El conflicto abierto en Estados Unidos por el uso militar de la inteligencia artificial llega a Barcelona. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, los Comuns pedirán al ayuntamiento de la capital catalana que se sume al boicot a ChatGPT después que su desarrolladora, OpenAI, haya cerrado un acuerdo de 200 millones de dólares con el Pentágono que podría abrir la puerta al uso de su IA para fines antidemocráticos. La campaña internacional de repudio a la start-up suma ya más de cuatro millones de desinstalaciones de su aplicación.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció a principios de semana que el consistorio municipal destinará 9,4 millones de euros durante los tres próximos años a acelerar la adopción de sistemas de IA generativa tanto en la administración pública de la ciudad como entre su tejido empresarial y su ciudadanía.

Es en ese contexto que, en la Comisión de Economía del próximo miércoles, Barcelona en Comú presentará una petición en la que solicitará al gobierno municipal del PSC que no destine esa inversión pública a contratar los servicios de empresas "que puedan ser usados para el espionaje masivo de la ciudadanía o la creación de armas autónomas con finalidades bélicas contrarias al derecho internacional", una velada referencia a OpenAI.

El documento, consultado por EL PERIÓDICO, establece una fecha límite de tres meses para que el ayuntamiento presente un catálogo detallado de las herramientas y corporaciones tecnológicas contratadas para llevar a cabo el programa bautizado como 'Estratègia per a l’adopció ètica, democràtica i sostenible de la intel·ligència artificial'.