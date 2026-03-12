Collserola cerrará este jueves para la ciudadanía de Barcelona: el Govern acecha a 500 jabalíes por la peste porcina

El Gobierno catalán publicará este jueves por la tarde una resolución que declara cerrado el acceso al parque natural de Collserola por parte de toda la ciudadanía desde Barcelona, una medida que no afectará a los vecinos de viviendas que están dentro del parque, unas 15.000 personas, así como a alumnos y profesores de las escuelas de la zona. También se mantendrán actividades económicas, básicamente restaurantes. A los que sí podrán seguir accediendo el parque se les pide que asuman una rutina de desinfección, lo que incluye limpieza de suelas de zapato, ruedas de vehículos, entre otros. La medida se toma después de que se encontrara el primer jabalí muerto por puerte porcina en el municipio de Barcelona y con la mirada puesta en retirar el cerca de medio millar de jabalíes que hay en el espacio ahora restringido

En el apartado de la actividad económica que se mantiene se incluye el caso del parque de atracciones del Tibidabo no cerrará, pero solo se podrá acceder a la instalación por espacios asfaltados y se evitará el acceso a otras partes del parque. Se calcula que unas 5.000 personas entran en el parque natural de Collersola durante los días laborables y entre 10.000 y 15.000 los festivos. Gente que va a pasear y a hacer deporte que ahora tendrán que dejar de hacerlo por ahora. No se ha indicado una fecha prevista de finalización de la restricción, aunque se entiende que cuando se logre . A quienes incumplan la restricción se les puede sancionar en función de lo que determina la ley de sanidad animal.

Tres motivos

Con esta restricción, sobre cuyos detalles han informado este jueves por la mañana la secretaria general del departamento de Agricultura de la Generalitat, Cristina Massot; el teniente de alcalde de Barcelona Albert Batlle, y el inspector jefe de los Agentes Rurales, Joan Antoni Mur, ahora en total son 18 los municipios en los que el acceso a su espacio rural está vetado.

Massot ha explicado que la decisión se ha tomado por tres motivos. Uno, evitar el acceso de pesonas que contribuyana que los jabalíes que están en la zona del parque se dispersen, lo que eleva el riesgo de que lo haga también la peste porcina; dos, evitar que el riesgo de contagio aumente porque se trasladen restos del virus en zapatos y ruedas de vehículos, y tres, facilitar el trabajo de los operativos que trabajan en la zona.

Animales capturados

Dentro de la zona de riesgo elevado, se calcula que en el parque de Collserola hay entre 500 y 600 jabalís, y unos 400 o 500 más en la parte cercana al brote inicial, en el entorno de Cerdanyola del Vallès, por encima de la AP7. El objetivo es que todos ellos sean eliminados. En la zona de riesgo menor, se cifran en cerca de 10.000 los jabalíes, y en este caso el objetivo es que quede solo un jabalí por kilómetro cuadrado, lo que significaría eliminar al 80% del total.

En la zona de alto riesgo, donde se captura a los jabalíes con trampas, ya son 1.100 los retirados, de los cuales 101 en la última semana. En esta parte se emplean trampas y armas con silenciador en salidas nocturas. En la zona de bajo riesgo, los días 7 y 8 de marzo, hubo 28 batidas con 450 cazadores en las que se abatió a 65 jabalíes. En total se han detectado ya 217 brotes positivos.

Batlle ha subrayado que la actividad económica no se verá afectada pero ha recalcado que ni a pie ni en bicicleta podrán acceder los ciudadanos a la Carretera de las Aigües. El teniente de alcalde ha explicado que es imposible cerrar todos los accesos al parque natural porque hay todo tipo de caminos.