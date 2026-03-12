Tres obras consecutivas en la misma acera desconciertan a los vecinos del Clot: "Es falta de planificación"

Los vecinos de la calle Espronceda, en el tramo entre la calle de Múrcia y la confluencia con las calles del Clot y Mallorca, han vivido recientemente una curiosa situación que se ha convertido en tema de conversación del barrio: en menos de tres meses, la misma acera se ha levantado y vuelto a pavimentar tres veces.

Todo empezó a finales de 2025, cuando se encontraron una mañana con operarios trabajando en la acera. Las obras fueron bien recibidas: hacía tiempo que el pavimento estaba deteriorado y con desniveles que dificultaban el paso. Pero, tras esta intervención, la tranquilidad y la acera nueva duraron poco. Días después, los vecinos se asomaron a la ventana y la acera que acababan de estrenar estaba levantada de nuevo. Y la cosa no quedó ahí: en febrero, volvieron a levantar el mismo tramo para ponerlo en obras. “Casi no nos lo creíamos”, cuenta uno de los vecinos, que se puso en contacto con la sección 'Entre Todos' de este diario para explicar lo sucedido y pedir explicaciones al Ayuntamiento de Barcelona.

Al preguntar al ayuntamiento, fuentes municipales reconocen que las tres obras "coincidieron en un periodo corto de tiempo", y argumentan respondían a motivos distintos. La primera fue una reparación "urgente" del pavimento, que estaba en mal estado. La segunda la llevó a cabo Aigües de Barcelona, que abrió una zanja para renovar la red de suministro. Y la tercera formaba parte del Pla Endreça municipal, con la que se llevó a cabo, de nuevo, una renovación del pavimento, esta vez más completa, con nuevas "mejoras en la accesibilidad y la reconstrucción de los alcorques".

"Falta de planificación"

Para los vecinos, toda esta sucesión de obras refleja una “falta de planificación” por parte del consistorio. Señalan que, de haberse organizado correctamente, los trabajos podrían haberse hecho de forma conjunta, evitando molestias repetidas y un despilfarro innecesario de dinero. "Lo que resulta difícil de aceptar es que el ayuntamiento, en un contexto donde las partidas económicas cobran una gran importancia, asuma tres veces el coste de una actuación similar por falta de planificación coordinada", manifiesta el vecino.

Por su parte, desde el ayuntamiento aseguran que ya se están tomando medidas para que situaciones como esta no se repitan. Explican que el alcalde, Jaume Collboni, se reunió recientemente con las principales empresas de agua, gas, luz y telecomunicaciones de Barcelona para "mejorar y optimizar la coordinación" de las actuaciones en la vía pública. Según las mismas fuentes, en ese encuentro acordaron compartir la planificación de obras para concentrarlas en el tiempo y reducir las duplicidades.

Los vecinos, por su parte, esperan que esta vez la acera nueva se quede como está durante más tiempo.